اناسىن پىشاقتاعان كۇدىكتى ۆەتنامنان ەكستراديتسيالاندى
استانا. KAZINFORM - ۆەتنامنان دەنساۋلىققا قاساقانا اۋىر زيان كەلتىرگەن كۇدىكتى ەكستراديتسيالاندى.
باس پروكۋراتۋرا مەن ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ينتەرپول ۇ و ب-سى قىزمەتكەرلەرىنىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۆەتنام سوتسياليستىك رەسپۋبليكاسىنداعى ەلشىلىگىنىڭ جاردەمدەسۋىمەن اتالعان ەلدەن دەنساۋلىققا قاساقانا اۋىر زيان كەلتىرگەنى ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپتىلىققا تارتۋ ماقساتىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتى ەكستراديتسيالاندى.
- ول وتكەن جىلدىڭ قاراشا ايىندا ءوز ۇيىندە الكوگولدىك ماساڭ كۇيدە بولىپ، جانجالدان كەيىن اناسىنا بىرنەشە رەت پىشاق سالىپ العان دەپ كۇدىكتەلدى.
قىلمىس جاساعاننان كەيىن زاڭدا بەلگىلەنگەن جاۋاپتىلىقتان جالتارۋ ماقساتىندا كۇدىكتى قىلمىستىق قۋدالاۋ ورگانىنان بوي تاسالاپ، وسىعان بايلانىستى حالىقارالىق ىزدەۋگە جاريالاندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جەدەل-ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارى بارىسىندا ونىڭ ۆەتنام سوتسياليستىك رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا جۇرگەنى انىقتالىپ، ماۋسىم ايىندا ول دانانگ قالاسىندا ۇستالدى، سودان كەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى باس پروكۋراتۋراسىنىڭ سۇراۋى بويىنشا ەلگە ەكستراديتسيالاندى.
قازىرگى ۋاقىتتا كۇدىكتى ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى.
وعان تاعىلعان قىلمىستى جاساعانى ءۇشىن ءۇش جىلدان سەگىز جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ تۇرىندەگى جازا كوزدەلگەن.
ايتا كەتەلىك قازاقستان ينتەرپول ارقىلى ىزدەۋ سالعان ادام گرۋزيادا قولعا تۇسكەن ەدى.