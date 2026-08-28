«ادامعا عانا ارنالعان»: بيلل گەيتس كەي ماماندىقتاردى جاساندى ينتەللەكتدەن قورعاۋدى ۇسىندى
استانا.قازاقپارات - Microsoft كومپانياسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى بيلل گەيتس كەيبىر ماماندىقتار مەن قىزمەت تۇرلەرىن «ادامدارعا عانا ارنالعان» دەپ بەلگىلەۋدى ۇسىندى.
ونىڭ پىكىرىنشە، جاساندى ينتەللەكت بۇل جۇمىستاردى ورىنداي الاتىن دەڭگەيگە جەتسە دە، قوعام ولاردى ادامداردىڭ قولىندا ادەيى ساقتاپ قالۋى كەرەك، دەپ حابارلايدى Financial Times باسىلىمى.
گەيتس التى مىڭ سوزگە جۋىق ەسسەسىندە الەم جاساندى ينتەللەكت اكەلەتىن وزگەرىستەرگە دايىن ەمەس ەكەنىن جازدى. ول الداعى كەزەڭدى ادامزات تاريحىنداعى ەڭ الاساپىران ۋاقىتتىڭ ءبىرى دەپ باعالاپ، كوپتەگەن ماماندىقتىڭ ءبىرجولا جويىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى. ميللياردەر بۇل باستامانى تابيعي قورىقتارمەن سالىستىرادى. قورىق اۋماعىندا قۇرىلىس جۇرگىزۋگە بولاتىنىنا قاراماستان، قوعام تابيعاتتى ساقتاۋ ءۇشىن وعان شەكتەۋ قويادى. سول سياقتى، بەلگىلى ءبىر جۇمىستى ماشينا ورىنداي السا دا، ونى ادامعا قالدىرۋدىڭ الەۋمەتتىك جانە مورالدىق ماڭىزى بولۋى مۇمكىن.
گەيتس بالا كۇتىمى مەن القابيلەردىڭ قىزمەتىن ادام اتقارۋعا ءتيىس جۇمىستاردىڭ مىسالى رەتىندە اتادى. دەنساۋلىق ساقتاۋ مەن ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا ج ي-گە تولىق تىيىم سالۋ قاجەت ەمەس. دەگەنمەن ناۋقاسقا اۋىر دياگنوزدى حابارلاۋ، بالا تاربيەسى نەمەسە ادام تاعدىرىنا قاتىستى شەشىم قابىلداۋ سەكىلدى مىندەتتەردە ادامنىڭ قاتىسۋى ساقتالۋعا ءتيىس.
ول مۇنداي قورعاۋدىڭ ەكى ءتۇرىن ۇسىنادى. بىرىنشىسىندە كەيبىر قىزمەتتەر تۇراقتى تۇردە ادامدارعا بەكىتىلەدى. ەكىنشىسىندە جاڭا ماماندىق يگەرۋى قيىن قىزمەتكەرلەرگە ۋاقىتشا قورعانىس بەرىلەدى. ماسەلەن، ەڭبەك جولىنىڭ سوڭعى كەزەڭىندەگى ءوندىرىس جۇمىسشىلارىن ج ي-مەن بىردەن الماستىرماي، اۆتوماتتاندىرۋدى بىرنەشە جىلعا سوزۋعا بولادى.
گەيتس Axios باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا باستاپقى كەزەڭدە جۇمىس ورىندارىنىڭ 40 پايىزعا دەيىنگى بولىگىن وسىنداي قورعاۋعا الۋعا بولاتىنىن ايتتى. ءبىراق قانداي ماماندىقتاردى ساقتاۋ كەرەك، ونى كىم شەشەدى جانە باسقا ەلدەر اۆتوماتتاندىرۋدى شەكتەمەسە نە بولادى دەگەن سۇراقتار ازىرگە اشىق قالىپ وتىر.
ول سالىق جۇيەسىن دە وزگەرتۋدى ۇسىندى. قازىر كومپانيا ادامدى جۇمىسقا السا، ونىڭ ەڭبەكاقىسىنان سالىق تولەيدى. ال روبوت نەمەسە ج ي جۇيەسىن ساتىپ الۋ كوبىنە كاسىپكەرلىك شىعىن رەتىندە ەسەپتەن شىعارىلادى. گەيتستىڭ پىكىرىنشە، بۇل جۇمىس بەرۋشىلەردى ادامدى تەحنيكامەن الماستىرۋعا ىنتالاندىرادى. سوندىقتان روبوتتار مەن ج ي وڭدەيتىن توكەندەرگە ارنايى سالىق ەنگىزۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋ قاجەت.
گەيتس ەڭبەك نارىعىنان بولەك، ج ي-ءدىڭ كيبەرقاۋىپسىزدىككە، بىلىمگە جانە بالالاردىڭ دامۋىنا اسەرىنە الاڭدايدى. ۇنەمى قولدانۋشىنىڭ پىكىرىنە قوسىلا بەرەتىن چات-بوتتار تاۋەلدىلىك تۋعىزىپ، ادامنىڭ الەۋمەتتىك جانە سىني ويلاۋ داعدىلارىن السىرەتۋى مۇمكىن.
ونىڭ باعالاۋىنشا، ج ي- گە بەيىمدەلۋ ءۇشىن ۇكىمەتتەرگە 2001 -جىلعى 11 -قىركۇيەك وقيعالارىنان كەيىن ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك سالاسىندا جۇرگىزىلگەن وزگەرىستەردەن دە اۋقىمدى شارالار قاجەت بولادى.
«جاساندى ينتەللەكت ادامزات تاريحىنداعى ەڭ ۇلكەن تەڭەستىرۋشى قۇرالعا دا، ەڭ اۋىر ادىلەتسىزدىكتىڭ باستاۋىنا دا اينالۋى مۇمكىن. وكىنىشكە قاراي، قازىر ءبىز وعان دۇرىس دايىندالىپ جاتقان جوقپىز»، - دەپ جازدى گەيتس.
turkystan.kz