ماداگاسكار پرەزيدەنتىنە جاسالماق بولعان كەزەكتى قاستاندىقتىڭ جولى كەسىلدى
استانا. KAZINFORM - ماداگاسكاردىڭ پرەزيدەنتتىك گۆاردياسى ەلدىڭ ۋاقىتشا باسشىسى مايكل راندريانيريناعا جاسالماق بولعان قاستاندىق ارەكەتىنىڭ جولىن كەستى، دەپ حابارلايدى Anadolu.
پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، 3-شىلدە كۇنى كەشكە ەل استاناسى انتاناناريۆۋ قالاسىنىڭ يۆاندري اۋدانىندا رەزيدەنتسياسىنا قايتىپ كەلە جاتقان مەملەكەت باسشىسى كورتەجىنىڭ سوڭىنان ەرگەن ەكى ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتى انىقتالعان. الدىن الا مالىمەت بويىنشا، دروندار جارىلعىش قۇرىلعىلارمەن جابدىقتالعان بولۋى مۇمكىن.
پرەزيدەنت گۆاردياسى دروندارعا وق اتقاننان كەيىن ولار بيىكتەپ، وقيعا ورنىنان ۇشىپ كەتكەن.
مايكل راندريانيرينا رەزيدەنتسياسىنا امان-ەسەن جەتتى. وقيعا بولعان اۋداندا قاۋىپسىزدىك شارالارى كۇشەيتىلىپ، درونداردىڭ شىعۋ تەگىن انىقتاۋ ءۇشىن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى تەرگەۋ باستادى.
پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل سوڭعى بىرنەشە ايدا ۋاقىتشا مەملەكەت باسشىسىنا جاسالماق بولعان ءۇشىنشى قاستاندىق ارەكەتى.
بيىل 15-ساۋىردە پرەزيدەنت رەزيدەنتسياسىنىڭ ۇستىنەن جىلۋ باقىلاۋ قۇرىلعىلارىمەن جابدىقتالعان بەس درون انىقتالىپ، زالالسىزداندىرىلعان ەدى. وسىدان كەيىن بيلىك پرەزيدەنتكە قاستاندىق جاسالۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەگەن.
سونداي-اق بيىل 3-ساۋىردە انتاناناريۆۋ قالاسىندا پولكوۆنيك پاتريك راكوتومامونجي مەن بىرنەشە وفيتسەردى قوسا العاندا 11 ادام ۇستالدى. ولارعا پرەزيدەنتكە قاستاندىق جاساۋعا دايىندالۋ، مەملەكەتتىك توڭكەرىس جاساۋعا ارەكەتتەنۋ، قىلمىستىق ۇيىم قۇرۋ جانە قارۋدى زاڭسىز ساقتاۋ ايىپتارى تاعىلعان.
ەسكە سالساق، مايكل راندريانيرينا ماداگاسكاردى 2025-جىلعى قازانداعى جاپپاي نارازىلىقتار مەن ساياسي داعدارىستان كەيىن اسكەري كۇشتەر بيلىكتى ءوز باقىلاۋىنا العان سوڭ باسقارۋعا كەلگەن. سول جىلعى 17-قازاندا ول كونستيتۋتسيالىق سوتتا انت بەرىپ، ەلدىڭ ۋاقىتشا پرەزيدەنتى قىزمەتىنە كىرىستى.