ماماندار تەلەفوندى كوپ قولدانعاننان دەنساۋلىققا كەلەتىن زياندى اتادى
استانا. قازاقپارات - Brazilian Society for Surgery of the Hand دارىگەرلەرى تەلەفوندى ۇزاق ۋاقىت پايدالاناتىن ادامدار ەكى اۋىر اۋرۋعا تاپ بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى.
بۇل تۋرالى Terra باسىلىمى حابارلايدى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، ءبىرىنشى قاۋىپ - تەندينيتتىڭ دامۋى. بۇل - سىڭىرلەردىڭ قابىنۋىمەن سيپاتتالاتىن اۋرۋ. دارىگەرلەردىڭ تۇسىندىرۋىنشە، ادام ۇزاق ۋاقىت بويى تەلەفوندا حابارلاما تەرىپ، قولىن ءبىر قالىپتا ۇستاسا، قول مەن بىلەكتەگى سىڭىرلەرگە تۇسەتىن جۇكتەمە ارتادى. سونىڭ سالدارىنان قابىنۋ پايدا بولۋى مۇمكىن.
ەكىنشى قاۋىپ - ريزارتروز، ياعني باس بارماق بۋىنىنىڭ ارتروزى. دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، بۇل اۋرۋ قاتتى اۋىرسىنۋمەن، بۋىنداردىڭ ەرتە توزۋىمەن، قوزعالىستىڭ شەكتەلۋىمەن جانە قولدىڭ سىرەسۋ سەزىمىمەن قاتار جۇرەدى.
ماماندار ەكى اۋرۋدىڭ دا نەگىزگى سەبەبى ءبىر ەكەنىن اتاپ ءوتتى: سمارتفوندى ۇزاق پايدالانۋ كەزىندە قولدىڭ قايتالاناتىن قوزعالىستارى مەن تۇراقتى جۇكتەمەسى.
دارىگەرلەر تاۋەكەلدى ازايتۋ ءۇشىن تەلەفون قولدانعاندا ءۇزىلىس جاساپ، قول مەن ساۋساقتارعا جاتتىعۋ جاساپ تۇرۋعا كەڭەس بەرەدى. سونداي-اق قۇرىلعىنى ۇزاق ۋاقىت ءبىر قالىپتا ۇستاماۋ ۇسىنىلادى.