ادامدار جىل وتكەن سايىن از سويلەيتىن بولدى: زەرتتەۋشىلەر دابىل قاعۋدا
استانا. قازاقپارات – سوڭعى جىلدارى ادامداردىڭ از سويلەي باستاعانى بەلگىلى بولدى. عالىمدار انىقتاعانداي، جىل وتكەن سايىن ادامدار كۇنىنە ورتا ەسەپپەن 338 سوزگە كەم سويلەيتىن كورىنەدى.
Naked Science مالىمەتىنشە، كانزاس-سيتيدەگى ميسسۋري ۋنيۆەرسيتەتى مەن اريزونا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ زەرتتەۋشىلەرى 10 مەن 94 جاس ارالىعىنداعى 2197 ادامنىڭ اۋديوجازباسىن زەردەلەگەن.
اۆتورلار 2005-2019-جىلدار ارالىعىندا جالپى سانى 22 زەرتتەۋ جۇرگىزگەن.
باقىلاۋ ناتيجەسى كورسەتكەندەي، جىل وتكەن سايىن كۇندەلىكتى ايتىلاتىن سوزدەردىڭ سانى ورتا ەسەپپەن 338 گە ازايىپ وتىرعان.
جالپى العاندا، 2005-جىلدان 2019-جىلعا دەيىن ادامدار كۇنىنە 28 پايىزعا از ءسوز سويلەيتىن بولعان. بۇل كورسەتكىش شامامەن 16600 سوزدەن 11900 سوزگە دەيىن قۇلدىرادى.
دەمەك، ەگەر ادامدار كۇنىنە ورتا ەسەپپەن 338 سوزگە از سويلەسە، بۇل جىلىنا 123370 سوزگە ازايادى دەگەن ءسوز.
زەرتتەۋشىلەر ازىرگە بۇل ءۇردىستى ناقتى ءتۇسىندىرىپ بەرە الماي وتىر. بولجامداردىڭ بىرىنە سايكەس، بۇل تەحنولوگيانىڭ دامۋىمەن جانە ماتىندىك حابارلامالاردىڭ (سمس-حاتتاردىڭ) تانىمالدىلىعىنىڭ ارتۋىمەن بايلانىستى بولۋى مۇمكىن.