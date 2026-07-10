ادامدار جاساندى ينتەللەكت جاساعان بەت-الپەتكە كوبىرەك سەنەدى - زەرتتەۋ
استانا. قازاقپارات - جاساندى ينتەللەكت ارقىلى جاسالعان ادام جۇزدەرى شىنايى ادامداردىڭ سۋرەتتەرىنە قاراعاندا سەنىمدىرەك كورىنۋى مۇمكىن. عالىمدار جۇرگىزگەن جاڭا زەرتتەۋ وسىنداي قىزىق قورىتىندىعا كەلدى. ماماندار بۇل قۇبىلىس ينتەرنەتتەگى الاياقتىق، جالعان اقپارات تاراتۋ جانە جەكە دەرەكتەردى ۇرلاۋ قاۋپىن كۇشەيتۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتەدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
زەرتتەۋدى لانكاستەر ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ماماندارى الەكسيس ماكگۋاير، پول تەيلور جانە سوفي نايتينگەيل، سونداي-اق ستەنفورد ۋنيۆەرسيتەتىنەن ماتي بوگاچەك پەن كاليفورنيا ۋنيۆەرسيتەتى، بەركليدەن حاني فاريد جۇرگىزگەن. عىلىمي جۇمىس Journal of Vision جۋرنالىندا «AI- Generated Faces are Becoming More Trustworthy» دەگەن اتاۋمەن جاريالاندى.
زەرتتەۋ اۆتورلارىنىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى گەنەراتيۆتى جاساندى ينتەللەكت قۇرالدارى كەز كەلگەن ادامعا تەحنيكالىق داعدىسىز-اق شىنايى كورىنەتىن جالعان جۇزدەر جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. مۇنداي سۋرەتتەر الەۋمەتتىك جەلىدەگى جالعان اككاۋنتتاردا، قارجىلىق الاياقتىقتا، جەكە باسىن جاسىرۋدا نەمەسە ادامداردى الداۋعا باعىتتالعان ونلاين بايلانىستاردا قولدانىلۋى مۇمكىن.
عالىمدار العاشقى تاجىريبەدە 169 قاتىسۋشىعا ءارتۇرلى جاستاعى، جىنىستاعى جانە ناسىلدىك توپتاعى 96 ادامنىڭ بەينەسىن كورسەتكەن. قاتىسۋشىلار ءار سۋرەتتىڭ شىنايى ادامعا تيەسىلى ەكەنىن نەمەسە جاساندى ينتەللەكت ارقىلى جاسالعانىن انىقتاۋى كەرەك بولعان.
ناتيجەسىندە ادامداردىڭ ورتاشا دالدىگى 58,4 پايىز عانا بولدى. بۇل كەزدەيسوق بولجاۋدان ءسال عانا جوعارى كورسەتكىش. ياعني كوپ جاعدايدا قاتىسۋشىلار جاساندى ينتەللەكت جاساعان ءجۇزدى ناقتى ادامنان سەنىمدى تۇردە اجىراتا الماعان.
كەيىنگى تاجىريبەدە باسقا قاتىسۋشىلارعا سول سۋرەتتەردىڭ سەنىمدىلىك دەڭگەيىن باعالاۋ ۇسىنىلعان. ولار ءار جۇزگە 1 دەن 7 گە دەيىن باعا بەرگەن. مۇندا ەڭ تومەن ناتيجە شىنايى ادامداردىڭ جۇزدەرىندە تىركەلدى. ولاردىڭ ورتاشا سەنىمدىلىك باعاسى 4,03 بولدى.
ال جاساندى ينتەللەكت جاساعان جۇزدەر جوعارىراق باعالانعان. بۇرىنعى GAN تەحنولوگياسىمەن جاسالعان جۇزدەر ورتا ەسەپپەن 4,36 بالل السا، جاڭا diffusion model تەحنولوگياسى ارقىلى جاسالعان جۇزدەر 4,70 بال جيناعان. بۇل شىنايى جۇزدەرمەن سالىستىرعاندا شامامەن 17 پايىزعا جوعارى.
عالىمداردى تاڭعالدىرعان جايتتىڭ ءبىرى مىنادا: diffusion model ارقىلى جاسالعان جۇزدەر كەي جاعدايدا بۇرىنعى GAN ۇلگىلەرىنە قاراعاندا شىنايىلىعى تومەندەۋ دەپ باعالانعان. ءبىراق سوعان قاراماستان، ءدال وسى جۇزدەر قاتىسۋشىلارعا ەڭ سەنىمدى بولىپ كورىنگەن.
زەرتتەۋ اۆتورلارى بۇل جەردە ماڭىزدى پسيحولوگيالىق پارادوكس بار ەكەنىن ايتادى. ادام كەيدە ءجۇزدىڭ جاساندى ەكەنىن سەزۋى نەمەسە ونىڭ تولىق شىنايى ەمەس ەكەنىن بايقاۋى مۇمكىن. ءبىراق ءبارىبىر وعان كوبىرەك سەنىم ارتادى. بۇل شىنايىلىق پەن سەنىمدىلىك ادامنىڭ ساناسىندا ءارتۇرلى مەحانيزمدەر ارقىلى باعالانۋى مۇمكىن ەكەنىن كورسەتەدى.
الەكسيس ماكگۋايردىڭ ايتۋىنشا، جاساندى ينتەللەكت جاساعان سۋرەتتەردىڭ قولجەتىمدى بولۋى قوعام ءۇشىن جاڭا قاۋىپتەر تۋعىزادى. مۇنداي تەحنولوگيالار ساياسي جالعان اقپارات تاراتۋدا، قارجىلىق جانە جەكە باس دەرەكتەرىنە قاتىستى الاياقتىقتا، سونداي-اق ينتەرنەت ارقىلى ادامداردى الداۋ جاعدايلارىندا قولدانىلۋى مۇمكىن.
زەرتتەۋشىلەردىڭ پىكىرىنشە، ماسەلەنىڭ كۇردەلىلىگى جاساندى ينتەللەكت ارقىلى جالعان ءجۇز جاساۋدىڭ بارعان سايىن جەڭىلدەپ بارا جاتقانىندا. بۇرىن مۇنداي سۋرەتتەردى دايىنداۋ ءۇشىن ارنايى ءبىلىم مەن قۇرالدار قاجەت بولسا، قازىر ولار كوپشىلىككە قولجەتىمدى سەرۆيستەر ارقىلى جاسالا بەرەدى.
ماماندار قوعامدى مۇنداي تەحنولوگيالاردىڭ مۇمكىندىگى مەن قاۋپى تۋرالى كەڭىنەن اقپاراتتاندىرۋ قاجەت دەپ سانايدى. ادامدار ينتەرنەتتە كورگەن ءاربىر پروفيل سۋرەتىنە بىردەن سەنبەۋى كەرەك. اسىرەسە بەيتانىس اككاۋنتتارمەن قارىم-قاتىناس كەزىندە، اقشا اۋدارۋ، جەكە دەرەك جىبەرۋ نەمەسە قۇپيا اقپاراتپەن ءبولىسۋ الدىندا اباي بولعان ءجون.
زەرتتەۋ ناتيجەسى جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندە سەنىم ماسەلەسىنىڭ كۇردەلەنە تۇسكەنىن كورسەتەدى. ەندى ادامعا ۇقساس بەينە ونىڭ شىنايى ەكەنىن بىلدىرمەيدى. ال سەنىمدى كورىنەتىن ءجۇزدىڭ ارتىندا ناقتى ادام ەمەس، تولىقتاي جاساندى تۇردە جاسالعان بەينە تۇرۋى مۇمكىن.