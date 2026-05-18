ماماندار ءىلبىستىڭ تابيعي مەكەندەگى تىرشىلىگىن سپۋتنيك ارقىلى زەرتتەپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ىلە-الاتاۋى مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركى 2026-جىلعى اقپان ايىندا سپۋتنيكتىك قارعىباۋ تاعىلعان قار بارىسىن باقىلاۋ جۇمىستارىن جالعاستىرىپ وتىر. جىرتقىش وزىنە ءتان مەكەن ەتۋ اۋماعىندا ەركىن قوزعالىپ ءجۇر.
- سپۋتنيكتىك تەلەمەتريا دەرەكتەرىنە سايكەس، قار بارىسى تۇرگە ءتان تابيعي مىنەز-قۇلقىن كورسەتۋدە. بۇل دەرەكتەر ونىڭ تابيعي ورتاعا بەيىمدەلۋ ەرەكشەلىكتەرىن جان-جاقتى زەرتتەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار ماماندار فوتوتۇزاقتار ارقىلى جىرتقىشتىڭ جاعدايىن تۇراقتى تۇردە باقىلاۋدا ۇستاپ وتىر، - دەپ حابارلادى ۇلتتىق تابيعي پاركتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ءۇش ايلىق باقىلاۋ بارىسىندا جىرتقىشتىڭ قالىپتى قورەكتەنۋ مىنەز-قۇلقى ساقتالعانى جانە ونىڭ جاقسى فيزيكالىق جاعدايدا ەكەنى انىقتالدى.
جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇمىستار سيرەك كەزدەسەتىن جىرتقىشتى ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە ءتيىمدى قورعاۋدى قامتاماسىز ەتۋدىڭ ماڭىزدى نەگىزى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن الماتى قورىعىندا كۇشىكتەرىن ەرتكەن ءىلبىس فوتوتۇزاققا ءتۇسىپ قالعان ەدى.