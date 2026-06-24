ادام دەنساۋلىعىنا قاۋىپتى جالعان دارىلىك زات وندىرگەن ءتورت فارماتسيەۆتيكالىق كومپانيا انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى مەن ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى الماتى قالاسىندا كورشىلەس مەملەكەتتەردەن دارىلىك پرەپاراتتاردى، ونىڭ ىشىندە كۇشتى اسەر ەتەتىن مەديكامەنتتەردى كونتراباندالىق جولمەن اكەلىپ، كەيىن ولاردى ەلىمىزدىڭ ءدارىحانالار جەلىسى ارقىلى وتكىزۋمەن اينالىسقان ءتورت فارماتسيەۆتيكالىق كومپانيانىڭ زاڭسىز قىزمەتىن توقتاتتى، - دەپ جازدى Polisia.kz.
تەرگەۋ بارىسىندا كۇدىكتىلەردىڭ دارىلىك زاتتاردى، سونىڭ ىشىندە قۇرامىندا پسيحوتروپتىق زاتتارى بار پرەپاراتتاردى قولدان جاسالعان تاسىلمەن زاڭسىز وندىرگەنى انىقتالدى. بىرنەشە قويما مەن جاسىرىن وندىرىستىك سەح تابىلدى. كونترافاكتىلىك ونىمدەر انتيسانيتاريالىق جاعدايدا دايىندالعاندىقتان، ازاماتتاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا ناقتى قاۋىپ توندىرگەن. مۇنداي پرەپاراتتاردى قولدانۋ ادام دەنساۋلىعىنا قايتىمسىز زارداپتارعا اكەلۋى مۇمكىن.
جەدەل ءىس-شارالار اياسىندا اتالعان زاڭسىز قىزمەتتى ۇيىمداستىرۋشىلارعا اقشالاي سىياقى ءۇشىن قولداۋ كورسەتكەن لاۋازىمدى تۇلعالار انىقتالىپ، ۇستالدى. ولاردىڭ ارەكەتتەرى قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 366-بابى بويىنشا سارالاندى.
تاۋار اينالىمى مەن قارجىلىق اعىندارعا جۇرگىزىلگەن تالداۋ كولەڭكەلى سحەمالاردىڭ، كونتراباندالىق جانە كونترافاكتىلىك قىزمەتتىڭ بولعانىن راستادى.
الدىن الا مالىمەت بويىنشا، وتكەن جىلى مەملەكەتكە 800 ميلليون تەڭگەدەن استام سوما كولەمىندە سالىقتار مەن وزگە دە مىندەتتى تولەمدەر تولەنبەگەن. بىرلەسكەن ارنايى وپەراتسيا بارىسىندا زاڭسىز اينالىمنان ءىرى كولەمدەگى اقشا، ونداعان مىڭ قاپتاما جالعان دارىلىك پرەپاراتتار، ونىڭ ىشىندە اينالىمى شەكتەلگەن دارىلەر، سونداي-اق ولاردى وندىرۋگە ارنالعان جابدىقتار مەن شيكىزات تاركىلەندى.
بۇل جالعان مەديتسينالىق ونىمدەردىڭ ەداۋىر كولەمىنىڭ زاڭدى اينالىمعا تۇسۋىنە جول بەرمەۋگە مۇمكىندىك بەردى. قىلمىستىق سحەمانى ۇيىمداستىرۋشىلار مەن ولاردىڭ سىبايلاستارى ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى.
سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جالعاسىپ جاتىر. زاڭسىز قىزمەتكە قاتىسى بار بارلىق تۇلعا، سونداي-اق دارىلىك زاتتاردى جەتكىزۋ ارنالارىنىڭ، ونىڭ ىشىندە شەتەلدەن جەتكىزۋ جولدارىنىڭ بارلىعىن انىقتاۋ بويىنشا ءىس-شارالار جۇرگىزىلىپ جاتىر.
ەلدە دارىلىك زاتتاردى تىركەۋ راسىمدەرىن جەتىلدىرۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتقانىن جازعان ەدىك.