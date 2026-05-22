مامان ساعىزدىڭ دەنساۋلىققا زيان تۇسىن ايتتى
استانا. قازاقپارات – ساعىز سوزىلمالى باس اۋرۋىن تۋدىرۋى مۇمكىن. سوندىقتان ونى تەك تاماقتان كەيىن جانە 10-15 مينۋتتان ارتىق شايناماۋ كەرەك. بۇل تۋرالى RT باسىلىمى حابارلايدى.
بۇل كەڭەستى بالالار دارىگەرى-ستوماتولوگ ەكاتەرينا شاۋلا ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، تاماق ءىشۋ كەزىندە سىلەكەي بەزدەرى بەلسەندى جۇمىس ىستەيدى. سىلەكەي تاعام قالدىقتارىن مەحانيكالىق تۇردە تازالاپ، ءتىس جەگىسىن تۋدىراتىن قىشقىلداردىڭ اسەرىن ازايتۋ سياقتى بىرنەشە قورعانىش قىزمەتىن اتقارادى. الايدا دارىگەر بۇل مەحانيزم تەك قانتسىز جاعدايدا ءتيىمدى جۇمىس ىستەيتىنىن ايتتى.
«نەگىزگى مەديتسينالىق قارسى كورسەتىلىمدەردىڭ ءبىرى - ساماي-تومەنگى جاق بۋىنىنىڭ ديسفۋنكتسياسى. ەگەر اۋىز اشقاندا شىقىرلاۋ نەمەسە اۋىرسىنۋ سەزىلسە، بۋىنعا تۇسەتىن ارتىق جۇكتەمەنى شەكتەۋ قاجەت»، - دەدى مامان.
سونىمەن تىستەرى قاتتى مۇجىلەتىن ادامدار مەن برۋكسيزمگە شالدىققاندارعا (ۇيقىدا ءتىس قايراۋ) ساعىزدى ابايلاپ قولدانۋ ۇسىنىلادى. بۇدان بولەك، سوربيتول سەكىلدى كەڭ تارالعان تاتتىلەندىرگىشتەردى شامادان تىس پايدالانۋ ىشەك جۇمىسىنىڭ بۇزىلۋىنا جانە ديارەياعا اكەلۋى مۇمكىن.
دارىگەردىڭ ايتۋىنشا، بالالار مەن جاسوسپىرىمدەردە ساعىز بەت بۇلشىق ەتتەرىنە ارتىق كۇش ءتۇسىرىپ، سوزىلمالى باس اۋرۋىن تۋىنداتۋى ىقتيمال.
ال برەكەت تاعاتىن ادامدارعا ساعىز شايناۋ ەرەكشە ساقتىقتى تالاپ ەتەدى. سەبەبى ساعىز برەكەت بولىكتەرىنە جابىسىپ قالىپ، قۇرىلعىنىڭ بەكىتكىشتەرىنىڭ اجىراۋىنا سەبەپ بولۋى مۇمكىن.