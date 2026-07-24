ادام ساۋداسىنىڭ قۇربانى بولعان 15 ادامعا كومەك كورسەتىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ادام ساۋداسىنا قارسى 2027-2029 -جىلدارعا ارنالعان ءىس-قيمىل جوسپارى ازىرلەنىپ جاتىر.
بۇل تۋرالى ق ر ءى ءى م ۇيىمداسقان قىلمىسقا قارسى كۇرەس دەپارتامەنتىنىڭ باسقارما باستىعى سامات قۇسەتوۆ ايتىپ بەردى.
-سونىمەن بىرگە، حالىقارالىق كوشى-قون ۇيىمىنىڭ قولداۋىمەن ادام ساۋداسىنىڭ قۇرباندارىن انىقتاۋ جانە ولارعا قاجەتتى كومەك كورسەتۋ ءۇشىن ءتيىستى ۇيىمدارعا جولداۋ جونىندەگى ستاندارتتى وپەراتسيالىق راسىمدەر ازىرلەندى. ال ە ق ى ۇ كەڭسەسىنىڭ قولداۋىمەن ادام ساۋداسىنىڭ بەلگىلەرى مەن وسى ماسەلە تۋرالى اقپاراتتىق ماتەريالدار دايىندالدى،- دەدى س. قۇسەتوۆ و ك ق-دا وتكەن دوڭگەلەك ۇستەلدە.
ە ق ى ۇ كەڭسەسىنىڭ قولداۋىمەن ت م د، وڭتۇستىك-شىعىس ازيا جانە تاياۋ شىعىس ەلدەرىندەگى قازاقستاننىڭ كونسۋلدىقتارى مەن ەلشىلىكتەرى قىزمەتكەرلەرىنە، سونداي-اق قالالىق ادۆوكاتتار القالارىنىڭ ادۆوكاتتارىنا ارنالعان ونلاين-ترەنينگتەر ۇيىمداستىرىلدى.
باس پروكۋراتۋرا مەن ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى بىرلەسىپ، اۋىلدىق جەرلەردە ەڭبەك قاناۋىنا جول بەرمەۋ جانە ءماجبۇرلى ەڭبەك فاكتىلەرىن انىقتاۋ باعىتىنداعى جۇمىستاردى جالعاستىرىپ كەلەدى.
ادام ساۋداسى قۇرباندارىنىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ ءۇشىن پوليتسيا مەن الەۋمەتتىك قىزمەتتەر اراسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىل قامتاماسىز ەتىلەدى.
- جالپى، قايتا باعىتتاۋ تەتىگى اياسىندا ادام ساۋداسىنىڭ 15 قۇربانىنا كومەك كورسەتىلدى. ونىڭ ىشىندە 11 ادامعا ادۆوكاتتاردىڭ قۇقىقتىق كەڭەسى بەرىلسە، 3 جابىرلەنۋشىگە ارنايى الەۋمەتتىك قىزمەتتەر ۇسىنىلدى، ال 1 بالا بوبەكتەر ۇيىنە ورنالاستىرىلدى. 29 جابىرلەنۋشى مەملەكەتتىك قورعاۋعا الىندى، -دەدى سپيكەر.
ايتا كەتەيىك، 30-شىلدە - دۇنيەجۇزىلىك ادام ساۋداسىنا قارسى كۇرەس كۇنى. بيىلعى ءىس-شارالار «الاياقتىق تۇزاعىندا» ۇرانىمەن وتەدى. بۇل ينتەرنەت-الاياقتىققا ماجبۇرلەۋ سياقتى ادام ساۋداسىنىڭ جاڭا تۇرلەرىنە نازار اۋدارۋعا باعىتتالعان.