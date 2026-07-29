ادام ساۋداسى: قازاقستاندىقتاردى شەتەلگە الداپ تارتۋدىڭ ەڭ كەڭ تارالعان ءتاسىلى اتالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىقتار الەۋمەتتىك جەلىدەگى جالاقىسى جوعارى شەتەلدەگى جۇمىس تۋرالى جارناماعا ءجيى الدانادى.
بۇل تۋرالى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا مالىمدەدى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، كومەك سۇراعانداردىڭ باسىم بولىگى ميانما، لاوس جانە كامبودجانىڭ جەكەلەگەن وڭىرلەرىنە ەركىنەن تىس ەڭبەككە جەگىلگەن.
- مۇنداي سحەمالاردا تايلاند، ال كەي جاعدايدا ۆەتنام ترانزيتتىك مەملەكەت رەتىندە پايدالانىلادى،- دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىعان بايلانىستى س ءى م ازاماتتارعا شەتەلدە جۇمىسقا ورنالاسۋ تۋرالى ۇسىنىستاردى مۇقيات تەكسەرۋگە، تەك سەنىمدى جۇمىس بەرۋشىلەر مەن دەلدالداردىڭ قىزمەتىنە جۇگىنۋگە، جەكە قۇجاتتارىن بوگدە ادامدارعا بەرمەۋگە جانە شەتەلگە شىعار الدىندا قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا كەڭەس بەردى.
ايتا كەتەيىك، بيىل جىل باسىنان بەرى ميانما، كامبودجا جانە لاوستا قۇلدىقتا بولعان ەلىمىزدىڭ 17 ازاماتى قايتارىلدى.