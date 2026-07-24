ادام ساۋداسىمەن كۇرەس: سوڭعى جىلدارى ميانمادان 49 ازامات ەلگە قايتارىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ادام ساۋداسىنا قارسى ءىس-قيمىلدىڭ ۇلتتىق جۇيەسىن جەتىلدىرىپ، قازىرگى زامانعى قاناۋ تۇرلەرىنەن زارداپ شەككەندەردى قورعاۋدىڭ حالىقارالىق تەتىكتەرىن دامىتۋعا ءوز ۇلەسىن قوسىپ كەلەدى.
ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ەرەكشە تاپسىرمالار جونىندەگى ەلشىسى ستانيسلاۆ ۆاسيلەنكونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان ادام قۇقىقتارى سالاسىنداعى، ونىڭ ىشىندە قۇلدىقتىڭ زاماناۋي تۇرلەرىمەن كۇرەسكە باعىتتالعان 60 تان استام حالىقارالىق شارتقا قاتىسادى.
2024 -جىلى ەلىمىزدە حالىقارالىق 4P قاعيداتىنا (ارىپتەستىك، الدىن الۋ، قىلمىسكەرلەردى قۋدالاۋ جانە جابىرلەنۋشىلەردى قورعاۋ) نەگىزدەلگەن «ادام ساۋداسىنا قارسى ءىس-قيمىل تۋرالى» زاڭ قابىلداندى.
- ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتىنىڭ 2025 -جىلعى ادام ساۋداسى تۋرالى بايانداماسىنا سايكەس، قازاقستان ادام ساۋداسىنا قارسى كۇرەس باعىتىنداعى جۇمىسىن كۇشەيتتى. اتاپ ايتقاندا، ايىپتاۋ ۇكىمدەرىنىڭ سانى، انىقتالعان قۇرباندار جانە حالىقتىڭ وسال توپتارىن قورعاۋ جونىندەگى شارالار ارتتى، - دەدى ستانيسلاۆ ۆاسيلەنكو و ك ق-دا وتكەن دوڭگەلەك ۇستەلدە.
سونىمەن بىرگە، 2026 -جىلعى ماۋسىمدا ب ۇ ۇ قىلمىستىڭ الدىن الۋ جانە قىلمىستىق سوت تورەلىگى جونىندەگى كوميسسياسىنىڭ سەسسياسىندا قازاقستان بەلارۋس رەسپۋبليكاسىمەن بىرلەسىپ «قىلمىستىق ارەكەت جاساۋعا ماجبۇرلەۋ ماقساتىنداعى ادام ساۋداسىنا قارسى ءىس-قيمىل» اتتى قارار جوباسىن ۇسىنىپ، ونىڭ قابىلدانۋىنا قول جەتكىزدى. بۇل حالىقارالىق دەڭگەيدە ادام ساۋداسىنا قارسى كۇرەستىڭ جاڭا تاسىلدەرىن دامىتۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى قادام بولدى.
ە ق ى ۇ-مەن بىرلەسىپ قازاقستان شەتەلدەگى مەكەمەلەر ءۇشىن ادام ساۋداسى قۇرباندارىن انىقتاۋ جانە ولاردى قورعاۋ جونىندەگى ءىس-قيمىل الگوريتمىن ازىرلەدى. سونداي-اق تاۋەكەلى جوعارى ەلدەردە قىزمەت اتقاراتىن كونسۋلدىق قىزمەتكەرلەردى وقىتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلەدى.
- سوڭعى جىلدارى قازاقستاندىق ديپلوماتتاردىڭ كومەگىمەن شەتەلدەن 61 قازاقستان ازاماتى، ونىڭ ىشىندە ميانما اۋماعىنان 49 ازامات ەلگە قايتارىلدى. جالپى، ميانما بيلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ەل اۋماعىندا 100 مىڭعا جۋىق ادام جۇمىس ىستەيتىن كوپتەگەن سكام-ورتالىق بار. بۇل قازاقستانداعى شاعىن قالالاردىڭ ءبىرىنىڭ حالقىنا شامالاس كورسەتكىش. سونىمەن قاتار، قازاقستان وسىنداي جاعدايعا تاپ بولعان ءۇشىنشى ەل ازاماتتارىن، سونىڭ ىشىندە قىرعىزستان مەن تاجىكستان ازاماتتارىن بوساتۋعا دا جاردەم كورسەتتى، - دەدى ۆاسيلەنكو.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەڭبەك قاناۋىنىڭ ءتۇرلى سحەمالارىنا تارتىلعان قازاقستاندىقتاردىڭ سانى ازايعان. 2026 -جىلعى مامىرداعى جاعداي بويىنشا 5 ازامات بوساتىلىپ، ەلگە قايتارىلدى. بۇل كورسەتكىش وتكەن جىلدارمەن سالىستىرعاندا ەداۋىر تومەن.
سونىمەن بىرگە، قازاقستاننىڭ ۆەتنامداعى ەلشىلىگىنىڭ قاتىسۋىمەن كامبودجا مەن لاوس اۋماعىنان قازاقستان ازاماتتارىن بوساتۋعا كومەك كورسەتىلدى.
ايتا كەتەيىك، 30-شىلدە - دۇنيەجۇزىلىك ادام ساۋداسىنا قارسى كۇرەس كۇنى. بيىلعى ءىس-شارالار «الاياقتىق تۇزاعىندا» ۇرانىمەن وتەدى. بۇل ينتەرنەت-الاياقتىققا ماجبۇرلەۋ سياقتى ادام ساۋداسىنىڭ جاڭا تۇرلەرىنە نازار اۋدارۋعا باعىتتالعان.