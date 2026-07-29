ادام ساۋداسى: بيىل ميانما، كامبودجا جانە لاوستان 17 قازاقستاندىق ەلگە قايتارىلدى
استانا. KAZINFORM - بيىل جىل باسىنان بەرى ميانما، كامبودجا جانە لاوستا قۇلدىقتا بولعان ەلىمىزدىڭ 17 ازاماتى قايتارىلدى.
بۇل تۋرالى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا ءمالىم ەتتى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، ولاردىڭ امان-ەسەن ەلگە ورالۋىنا ديپلوماتتار جاردەمدەسكەن.
- 2026-جىلعى 20-مامىرداعى جاعداي بويىنشا تايلاندتاعى قازاقستان ەلشىلىگىنىڭ كومەگىمەن ميانمادان 5 ازامات ەلگە ورالعان. سونىمەن قاتار قازاقستاننىڭ ۆەتنامداعى ەلشىلىگىنىڭ قاتىسۋىمەن كامبودجادان 8 جانە لاوستان 4 قازاقستاندىق قايتارىلعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، 2022-جىلدان بەرى شەتەلدەگى قازاقستاندىق ديپلوماتتاردىڭ كومەگىمەن زاڭسىز ۇستاپ تۇرۋ جانە ەڭبەك قاناۋى جاعدايىنا تاپ بولعان جالپى 66 قازاقستان ازاماتى ەلگە قايتارىلعان.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن كەيىنگى جىلدارى ميانمانىڭ وزىنەن 49 ازامات ەلگە قايتارىلعانى جاريالانعان ەدى.