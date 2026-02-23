اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى جەتى وبلىستا كولىك قوزعالىسى شەكتەلدى
استانا. KAZINFORM - قازاۆتوجول اۋا رايىنا بايلانىستى ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندەگى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار جول ۋچاسكەلەرىندە كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلعانىن حابارلادى.
ۇلىتاۋ وبلىسى:
- «جەزقازعان- ارقالىق- پەتروپاۆل» 64-137-شاقىرىم ارالىعىندا (جەزدى اۋىلىنان ۇلىتاۋ كەنتىنە دەيىن) بارلىق كولىك تۇرلەرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى.
- « قىزىلوردا - جەزقازعان - قاراعاندى - شىدەرتى» اۆتوجولىنىڭ 759-788-شاقىرىم ارالىعىندا (جاڭاارقا كەنتى - قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسى) كولىكتىڭ بارلىق تۇرلەرى ءۇشىن قوزعالىسقا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى.
قوستاناي وبلىسى:
- «قوستاناي - مامليۋتكا» KAZ18 اۆتوجولىنىڭ 250-402-شاقىرىم ارالىعىندا (ۇزىنكول اۋىلىنان - توبىل قالاسىنا دەيىن) جۇك جانە قوعامدىق كولىكتەر ءۇشىن قوزعالىسقا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى.
سولتۇستىك- قازاقستان وبلىسى:
- «پەتروپاۆل - سوكولوۆكا - ر ف شەكاراسى ( قىزىلجار وتكىزۋ پۋنكتى) » اۆتوجولىنىڭ 11-73-شاقىرىم ارالىعى (پەتروپاۆل قالاسى - ر ف شەكاراسى)؛
- «كوكشەتاۋ - كىشكەنەكول - بيدايىق - ر ف شەكاراسى (بيدايىق وتكىزۋ پۋنكتى)» اۆتوجولىنىڭ 50-280-شاقىرىم ارالىعى (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى - ر ف شەكاراسى)؛
- «ر ف شەكاراسى (قاراقوعا وتكىزۋ پۋنكتى) - پەتروپاۆل» اۆتوجولىنىڭ 0-120-شاقىرىم ارالىعى (ر ف شەكاراسى - پەتروپاۆل قالاسى)؛
- «استانا - كوكشەتاۋ (اينالىپ ءوتۋ جولىمەن) - پەتروپاۆل - ر ف شەكاراسى (جاڭاجول وتكىزۋ پۋنكتى) » اۆتوجولىنىڭ 496-522-شاقىرىم ارالىعى (پەتروپاۆل قالاسى - مامليۋتكا قالاسى).
اقتوبە وبلىسى:
- «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 776-1153-شاقىرىم ارالىعىندا («ەكو ويل» جقس - ىرعىز اۋىلى) جولاۋشىلار تاسىمالدايتىن رەيستىك اۆتوبۋستار مەن ديزەل وتىنىمەن جۇرەتىن اۆتوكولىكتەردىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى.
اقمولا وبلىسى:
- «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 30-92-شاقىرىم ارالىعى («جىبەك جولى» اقى الۋ پۋنكتى - قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسى)؛
- «استانا - قابانباي باتىر - نۇرا - تەمىرتاۋ» اۆتوجولىنىڭ 35-51-شاقىرىم ارالىعى (قابانباي باتىر اۋىلى - قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسى)؛
- «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 16-200-شاقىرىم ارالىعى (استانا قالاسى - پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسى).
- «كوكشەتاۋ - اتباسار» اۆتوجولىنىڭ 47-184-شاقىرىم ارالىعىندا (زەرەندى اۋىلى - اتباسار قالاسى) كولىكتىڭ بارلىق تۇرلەرى ءۇشىن قوزعالىسقا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى.
پاۆلودار وبلىسى:
- «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 200-254-شاقىرىم ارالىعى (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى - شىدەرتى كەنتى).
- « قىزىلوردا - جەزقازعان - قاراعاندى - شىدەرتى» اۆتوجولىنىڭ 1135-1206-شاقىرىم ارالىعى (قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسى - شىدەرتى كەنتى).
- «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 254-310-شاقىرىم ارالىعىندا (شىدەرتى كەنتى - ەكىباستۇز قالاسى) كولىكتىڭ بارلىق تۇرلەرى ءۇشىن قوزعالىسقا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى.
- «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 310-415-شاقىرىم ارالىعى (ەكىباستۇز قالاسى - اتامەكەن كەنتى)؛
- «قالقامان - باياناۋىل - ۇمىتكەر - بوتاقارا» اۆتوجولىنىڭ 0-137-شاقىرىم ارالىعى (قالقامان اۋىلى - باياناۋىل اۋىلى).
قاراعاندى وبلىسى:
- «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 92-164-شاقىرىم ارالىعى (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى - تەمىرتاۋ اقى الۋ پۋنكتى)؛
- «استانا - قابانباي باتىر - نۇرا - تەمىرتاۋ» اۆتوجولىنىڭ 51-266 شاقىرىم ارالىعى (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى - تەمىرتاۋ قالاسى)؛
- «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 248-359-شاقىرىم ارالىعىندا (اتامەكەن كەنتى - اقسۋ- ايۋلى اۋىلى) كولىكتىڭ بارلىق تۇرلەرى ءۇشىن قوزعالىسقا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى.
- « قىزىلوردا - جەزقازعان - قاراعاندى - شىدەرتى» اۆتوجولىنىڭ 970-1135-شاقىرىم ارالىعى (قاراعاندى قالاسى - پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسى).
- « قىزىلوردا - جەزقازعان - قاراعاندى - شىدەرتى» اۆتوجولىنىڭ 788-906-شاقىرىم ارالىعى (ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ شەكاراسى - توپار كەنتى)؛ - «قاراعاندى - اياگوز - تارباعاتاي - بوعاس» اۆتوجولىنىڭ 17-217 شاقىرىم ارالىعى (قاراعاندى قالاسى - قارقارالى قالاسى).
اتالعان جول ۋچاسكەلەرىن 2026 -جىلعى 23-اقپان كۇنى ساعات 7:00-دە، 8:00-دە جانە 09:00-دە كەزەڭ- كەزەڭىمەن اشۋ جوسپارلانعان.
ەسكە سالا كەتسەك، كەشە اۋا رايىنا بايلانىستى ءۇش وبلىستا كولىك قوزعالىسى شەكتەلدى.