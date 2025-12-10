اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى ەكى وبلىستا جول جابىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاۆتوجول ماڭعىستاۋ جانە جەتىسۋ وبلىسىندا كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلعانىن حابارلادى.
- 2025-جىلعى 10-جەلتوقسان ساعات 15:00 دە اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى كەلەسى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردا بارلىق كولىك ءتۇرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلادى:
- «فورت-شيەۆچەنكو - تاۋشىق - شەتپە» اۆتوجولىنىڭ 91-161 شاقىرىم ارالىعى (تاۋشىق اۋىلى - شەتپە اۋىلى)؛
- «اقتاۋ - قۇرىق» اۆتوجولىنىڭ 13-72 شاقىرىم ارالىعى (اقتاۋ قالاسى - قۇرىق اۋىلى)، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جولدى 2025-جىلعى 10-جەلتوقسان ساعات 22:00 دە اشۋ جوسپارلانعان. سونىمەن قاتار جەتىسۋ وبلىسىندا كولىك قوزعالىسى شەكتەلدى.
بۇگىن ساعات 15:30 دا اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى «ءۇشارال - دوستىق» اۆتوجولىنىڭ 10-164 شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە (ءۇشارال قالاسى - دوستىق س ت.) كولىكتەردىڭ بارلىق ءتۇرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلادى.
جولدى 2025-جىلعى 11-جەلتوقسان ساعات 08:00 دە اشۋ جوسپارلانعان.
1403 بايلانىس ورتالىعىنا حابارلاسىپ، تاۋلىك بويى قوسىمشا اقپارات الۋعا بولادى.
ايتا كەتەيىك، الماتى اۋەجايىندا اۋا رايىنا بايلانىستى رەيستەر كەشىگىپ جاتىر.