    15:12, 10 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى ەكى وبلىستا جول جابىلدى

    استانا. KAZINFORM - قازاۆتوجول ماڭعىستاۋ جانە جەتىسۋ وبلىسىندا كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلعانىن حابارلادى.

    ШҚО-да 150 көлік қар құрсауында қалды
    Фото: ШҚО ПД

    - 2025-جىلعى 10-جەلتوقسان ساعات 15:00 دە اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى كەلەسى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردا بارلىق كولىك ءتۇرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلادى:

    - «فورت-شيەۆچەنكو - تاۋشىق - شەتپە» اۆتوجولىنىڭ 91-161 شاقىرىم ارالىعى (تاۋشىق اۋىلى - شەتپە اۋىلى)؛

    - «اقتاۋ - قۇرىق» اۆتوجولىنىڭ 13-72 شاقىرىم ارالىعى (اقتاۋ قالاسى - قۇرىق اۋىلى)، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    جولدى 2025-جىلعى 10-جەلتوقسان ساعات 22:00 دە اشۋ جوسپارلانعان. سونىمەن قاتار جەتىسۋ وبلىسىندا كولىك قوزعالىسى شەكتەلدى.

    بۇگىن ساعات 15:30 دا اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى «ءۇشارال - دوستىق» اۆتوجولىنىڭ 10-164 شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە (ءۇشارال قالاسى - دوستىق س ت.) كولىكتەردىڭ بارلىق ءتۇرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلادى.

    جولدى 2025-جىلعى 11-جەلتوقسان ساعات 08:00 دە اشۋ جوسپارلانعان.

    1403 بايلانىس ورتالىعىنا حابارلاسىپ، تاۋلىك بويى قوسىمشا اقپارات الۋعا بولادى.

    ايتا كەتەيىك، الماتى اۋەجايىندا اۋا رايىنا بايلانىستى رەيستەر كەشىگىپ جاتىر.

