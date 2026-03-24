ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    21:27, 24 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى بىرنەشە رەسپۋبليكالىق جول جابىلدى

    استانا. قازاقپارات - 24-ناۋرىزدا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار ءبىرقاتار اۆتوجول ۋچاسكەلەرىندە كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرىنىڭ قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلدى، دەپ حابارلايدى «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى.

    метель, буран, зима, закрыта дорога, боран, қыс, жол жабық
    فوتو: اعىباي اياپبەرگەنوۆ / Kazinform

    24-ناۋرىز كۇنى ساعات 19:40-تا ەنگىزىلگەن شەكتەۋگە سايكەس، اقمولا جانە قاراعاندى وبلىستارىنداعى مىنا جولدار جابىلدى:

    اقمولا وبلىسىندا:
    - «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 30-92-شاقىرىمى (جىبەك جولى تولەم قابىلداۋ پۋنكتى - قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسى).

    قاراعاندى وبلىسىندا:
    - «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 92-164-شاقىرىمى (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى - تەمىرتاۋ تولەم قابىلداۋ پۋنكتى)؛
    - «قاراعاندى - اياگوز - تارباعاتاي - بۇعاز» اۆتوجولىنىڭ 17-217 شاقىرىمى (قاراعاندى قالاسى - قارقارالى قالاسى).

    سونىمەن قاتار 24-ناۋرىز ساعات 20:00-دەن باستاپ تاعى ءبىرقاتار ۋچاسكەدە قوزعالىس توقتاتىلدى.

    قاراعاندى وبلىسىندا:
    - « قىزىلوردا - جەزقازعان - قاراعاندى - شىدەرتى» اۆتوجولىنىڭ 970-1135-شاقىرىمى (قاراعاندى قالاسى - پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسى).

    پاۆلودار وبلىسىندا:
    - « قىزىلوردا - جەزقازعان - قاراعاندى - شىدەرتى» اۆتوجولىنىڭ 1135-1206-شاقىرىمى (قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسى - شىدەرتى كەنتى) .

    الدىن الا مالىمەت بويىنشا، اتالعان جولداردى 25-ناۋرىز ساعات 08:00-دە اشۋ جوسپارلانىپ وتىر.

    جول جاعدايى تۋرالى قوسىمشا اقپاراتتى 1403-بايلانىس ورتالىعىنا حابارلاسىپ بىلۋگە بولادى.

     

     

    تەگ:
    ايماق اۋارايى
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار