اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى بىرنەشە رەسپۋبليكالىق جول جابىلدى
استانا. قازاقپارات - 24-ناۋرىزدا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار ءبىرقاتار اۆتوجول ۋچاسكەلەرىندە كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرىنىڭ قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزىلدى، دەپ حابارلايدى «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى.
24-ناۋرىز كۇنى ساعات 19:40-تا ەنگىزىلگەن شەكتەۋگە سايكەس، اقمولا جانە قاراعاندى وبلىستارىنداعى مىنا جولدار جابىلدى:
اقمولا وبلىسىندا:
- «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 30-92-شاقىرىمى (جىبەك جولى تولەم قابىلداۋ پۋنكتى - قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسى).
قاراعاندى وبلىسىندا:
- «استانا - قاراعاندى - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 92-164-شاقىرىمى (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى - تەمىرتاۋ تولەم قابىلداۋ پۋنكتى)؛
- «قاراعاندى - اياگوز - تارباعاتاي - بۇعاز» اۆتوجولىنىڭ 17-217 شاقىرىمى (قاراعاندى قالاسى - قارقارالى قالاسى).
سونىمەن قاتار 24-ناۋرىز ساعات 20:00-دەن باستاپ تاعى ءبىرقاتار ۋچاسكەدە قوزعالىس توقتاتىلدى.
قاراعاندى وبلىسىندا:
- « قىزىلوردا - جەزقازعان - قاراعاندى - شىدەرتى» اۆتوجولىنىڭ 970-1135-شاقىرىمى (قاراعاندى قالاسى - پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسى).
پاۆلودار وبلىسىندا:
- « قىزىلوردا - جەزقازعان - قاراعاندى - شىدەرتى» اۆتوجولىنىڭ 1135-1206-شاقىرىمى (قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسى - شىدەرتى كەنتى) .
الدىن الا مالىمەت بويىنشا، اتالعان جولداردى 25-ناۋرىز ساعات 08:00-دە اشۋ جوسپارلانىپ وتىر.
جول جاعدايى تۋرالى قوسىمشا اقپاراتتى 1403-بايلانىس ورتالىعىنا حابارلاسىپ بىلۋگە بولادى.