    08:54, 29 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    اۋا رايىنا بايلانىستى تاعى ەكى وبلىستا كولىك قوزعالىسى توقتاتىلدى

    استانا. قازاقپارت - 29- جەلتوقسان كۇنى ساعات 02.30 دا كۇن رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى ءتيىستى ورگاندار 2 وبلىستا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار جولدارداعى كولىك قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزدى. بۇل تۋرالى قازاۆتوجول كومپانياسى حابارلادى.

    жол жабылды
    فوتو: اباي وبلىسى پ د

    اقتوبە وبلىسى

    «قوستاناي - رۋدنىي - دەنيسوۆكا - كومسومولسكوە - قارابۇتاق» اۆتوموبيل جولىنىڭ 5-234- شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسى (قارابۇتىق ەلدى مەكەنىنەن قوستاناي وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن)؛

    قوستاناي وبلىسى

    «قوستاناي - رۋدنىي - دەنيسوۆكا - كومسومولسكوە - قارابۇتاق» اۆتوموبيل جولىنىڭ 234-310- شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسى (اقتوبە وبلىسى شەكاراسىنان ادايەۆكا اۋىلىنا دەيىن) جابىق.

    جولدى 29-جەلتوقسان كۇنى ساعات 08:00 دە اشۋ جوسپارلانعان.

    ەسكە سالا كەتەيىك، اۋا رايىنا بايلانىستى كەشە 28-جەلتوقسان كۇنى تۇندە 4 وڭىردە جول قوزعالىسى شەكتەلدى.

     

    ايماق اۋارايى
