اۋا رايىنا بايلانىستى تاعى ەكى وبلىستا كولىك قوزعالىسى توقتاتىلدى
استانا. قازاقپارت - 29- جەلتوقسان كۇنى ساعات 02.30 دا كۇن رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى ءتيىستى ورگاندار 2 وبلىستا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار جولدارداعى كولىك قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزدى. بۇل تۋرالى قازاۆتوجول كومپانياسى حابارلادى.
اقتوبە وبلىسى
«قوستاناي - رۋدنىي - دەنيسوۆكا - كومسومولسكوە - قارابۇتاق» اۆتوموبيل جولىنىڭ 5-234- شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسى (قارابۇتىق ەلدى مەكەنىنەن قوستاناي وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن)؛
قوستاناي وبلىسى
«قوستاناي - رۋدنىي - دەنيسوۆكا - كومسومولسكوە - قارابۇتاق» اۆتوموبيل جولىنىڭ 234-310- شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسى (اقتوبە وبلىسى شەكاراسىنان ادايەۆكا اۋىلىنا دەيىن) جابىق.
جولدى 29-جەلتوقسان كۇنى ساعات 08:00 دە اشۋ جوسپارلانعان.
ەسكە سالا كەتەيىك، اۋا رايىنا بايلانىستى كەشە 28-جەلتوقسان كۇنى تۇندە 4 وڭىردە جول قوزعالىسى شەكتەلدى.