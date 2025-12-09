اۋا رايىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق اۆتوجولداردا كولىك قوزعالىسى شەكتەلدى
استانا. KAZINFORM - قازاۆتوجول كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلعانىنا قاتىستى شۇعىل اقپارات تاراتتى.
بۇگىن، 9-جەلتوقسان ساعات 20:00 دە اقمولا وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى كەلەسى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولداردا ديزەل وتىنمەن جۇرەتىن جانە قوعامدىق كولىكتەردىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلادى:
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى:
- «استانا - كوكشەتاۋ (اينالما جولىمەن) - پەتروپاۆل - ر ف شەكاراسى (جاڭا جول ءو/پ) » اۆتوجولىنىڭ 341-367 شاقىرىم ارالىعى (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى - كەللەروۆكا اۋىلى)؛
- «ر ف شەكاراسى (ەكاتەرينبۋرگكە) - الماتى، قوستاناي، استانا، قاراعاندى ارقىلى» اۆتوجولىنىڭ 834-856 شاقىرىم ارالىعى (چيستوپولە اۋىلى - اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى)؛
- «جەزقازعان - پەتروپاۆل» اۆتوجولىنىڭ 595-671 شاقىرىم ارىلىعى (اقمولا وبلىسى شەكاراسى - توقسان ءبي اۋىلى)؛
- «كوكشەتاۋ - كىشكەنەكول - بيدايىق - ر ف شەك. (بيدايىق ءو/پ) » اۆتوجولىنىڭ 50-85 شاقىرىم ارىلىعى (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى - چكالوۆ اۋىلى)؛
- «كوكشەتاۋ - رۋزايەۆكا» اۆتوجولىنىڭ 61-91 شاقىرىم ارىلىعى (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان - ساۋمالكول اۋىلىنا دەيىن).
قوستاناي وبلىسى:
- «قوستاناي - اۋليەكول - سۇرعان» اۆتوجولىنىڭ 8-232 شاقىرىم ارالىعى (توبىل قالاسى - اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى).
قاراعاندى وبلىسى:
- «استانا - قاراعاندى (اينالما جولىمەن) - الماتى» اۆتوجولىنىڭ 92-164 شاقىرىم ارالىعى (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان تەمىرتاۋ اقى الۋ پۋنكتىنە دەيىن)؛
- «استانا - قابانباي باتىر - نۇرا - تەمىرتاۋ» اۆتوجولىنىڭ 51-101 شاقىرىم ارالىعى (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان نۇرا ەلدى مەكەنىنە دەيىن).
جولدى 2025-جىلعى 10-جەلتوقسان ساعات 08:00 دە اشۋ جوسپارلانعان.
1403 بايلانىس ورتالىعىنا حابارلاسىپ، تاۋلىك بويى قوسىمشا اقپارات الۋعا بولادى.
بۇعان دەيىن ش ق و- دا اۋا رايىنىڭ كۇرت بۇزىلۋىنا بايلانىستى ەرتەڭگە دەيىن جولدار جابىلعانىن جازعان ەدىك.