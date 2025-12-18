اۋا رايىنا بايلانىستى ەلىمىزدىڭ 14 وڭىرىندە ەسكەرتۋ جاريالاندى
قازگيدرومەت 13-جەلتوقساندا قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى قازاقستاننىڭ 14 وڭىرىندە ەسكەرتۋ جاريالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform «قازگيدرومەت» ر م ك-عا سىلتەمە جاساپ.
اقمولا وبلىسىندا قار جاۋىپ، بۇرقاسىن بولادى. جەلدىڭ جىلدامدىعى - 15- 20 م/س.
كۇندىز قاراعاندى وبلىسىنىڭ باتىسى، سولتۇستىگى جانە شىعىسىندا قار جاۋادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ اتالعان ءوڭىردىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا قار جاۋىپ، بۇرقاسىن كۇتىلەدى. ال ءوڭىردىڭ باتىس بولىگىندە تۇمان ءتۇسۋى ىقتيمال. 15- 20 م/س جىلدامدىقپەن جەل سوعادى.
تاڭەرتەڭ جانە تۇندە قوستاناي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا قار تۇسەدى. بۇرقاسىن كۇتىلەدى. اتالعان ءوڭىردىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە تۇمان ءتۇسىپ، 15- 20 م/س جىلدامدىقپەن جەل سوعادى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى، شىعىسى جانە وڭتۇستىگىندە قار جاۋىپ، بۇرقاسىن سوعادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ سولتۇستىك جانە وڭتۇستىك ايماقتا تۇمان تۇسەدى. 15- 20 م/س جىلدامدىقپەن جەل سوعادى.
الماتى وبلىسىنىڭ تاۋلى ايماقتارىندا كۇندىز قار جاۋادى، كوكتايعاق بولادى، تۇمان تۇسەدى. 15- 20 م/س جىلدامدىقپەن جەل سوعادى.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ ورتالىعى مەن تاۋلى ايماقتارىندا تۇمان ءتۇسىپ، كوكتايعاق بولادى. 15- 20 م/س جىلدامدىقپەن جەل سوعادى.
جامبىل وبلىسىندا قار جاۋادى دەپ بولجانىپ وتىر. بۇرقاسىن كۇتىلەدى، تۇمان ءتۇسىپ، كوكتايعاق بولۋى ىقتيمال. 15- 20 م/س جىلدامدىقپەن جەل سوعادى.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ تاۋلى ايماقتارىندا تۇندە قار جاۋىپ، وڭتۇستىك بولىگىندە جاياۋ بۇرقاسىن، باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە تۇمان، كوكتايعاق كۇتىلىپ وتىر. 15- 20 م/س جىلدامدىقپەن جەل سوعادى.
شىمكەنتتە تۇمان تۇسەدى.
قىزىلوردا وبلىسىندا تۇمان كۇتىلەدى.
اقتوبە وبلىسىنىڭ باتىسى، سولتۇستىگى جانە شىعىسىندا قار جاۋىپ، بۇرقاسىن بولادى. اتالعان ءوڭىردىڭ وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى، شىعىسى جانە وڭتۇستىك- باتىسىندا كۇندىز قار جاۋادى. 15- 20 م/س جىلدامدىقپەن جەل سوعادى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا تۇمان ءتۇسىپ، كوكتايعاق بولادى.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇمان ءتۇسۋى ىقيمال. كوكتايعاق كۇتىلىپ وتىر.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ءۇش وڭىردە اۋا رايىنا بايلانىستى كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلعانىن جازعانبىز.