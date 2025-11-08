اۋا رايىنا بايلانىستى ەكى وبلىستا جول جابىلادى
استانا. KAZINFORM - قازاۆتوجول كولىك قوزعالىسىن شەكتەۋگە قاتىستى شۇعىل اقپارات جاريالادى.
بۇگىن، 8-قاراشادا ساعات 14:00-دە اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا (بوران، كوكتايعاق، كورىنۋ شەكتەۋلىگى) بايلانىستى كەلەسى رەسپۋبليكالىق اۆتوجولداردا كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلادى:
اقمولا وبلىسى:
«استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەك.» اۆتوجولىنىڭ 16-200-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسى (استانا قالاسىنان پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن).
پاۆلودار وبلىسى:
«استانا - ەرەيمەنتاۋ - شىدەرتى» اۆتوجولىنىڭ 200-254-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسى (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان شىدەرتى اۋىلىنا دەيىن) .
جولدى ەرتەڭ، 9-قاراشادا ساعات 08:00-دە اشۋ جوسپارلانعان.
1403 بايلانىس ورتالىعىنا حابارلاسىپ، تاۋلىك بويى قوسىمشا اقپارات الۋعا بولادى.
ايتا كەتەيىك، قازگيدرومەت 8-قاراشادا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى ءبىرقاتار وڭىردە ەسكەرتۋ جاريالادى.