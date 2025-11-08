ق ز
    16:10, 08 - قاراشا 2025

    اۋا رايىنا بايلانىستى ەكى وبلىستا جول جابىلادى

    استانا. KAZINFORM - قازاۆتوجول كولىك قوزعالىسىن شەكتەۋگە قاتىستى شۇعىل اقپارات جاريالادى.

    Үш облыста жол қозғалысына шектеу қойылды
    فوتو: مۋحتور حولدوربەكوۆ/ Kazinform

    بۇگىن، 8-قاراشادا ساعات 14:00-دە اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا (بوران، كوكتايعاق، كورىنۋ شەكتەۋلىگى) بايلانىستى كەلەسى رەسپۋبليكالىق اۆتوجولداردا كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلادى:

    اقمولا وبلىسى:

    «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەك.» اۆتوجولىنىڭ 16-200-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسى (استانا قالاسىنان پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن).

    پاۆلودار وبلىسى:

    «استانا - ەرەيمەنتاۋ - شىدەرتى» اۆتوجولىنىڭ 200-254-شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسى (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان شىدەرتى اۋىلىنا دەيىن) .

    جولدى ەرتەڭ، 9-قاراشادا ساعات 08:00-دە اشۋ جوسپارلانعان.

    1403 بايلانىس ورتالىعىنا حابارلاسىپ، تاۋلىك بويى قوسىمشا اقپارات الۋعا بولادى.

    ايتا كەتەيىك، قازگيدرومەت 8-قاراشادا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى ءبىرقاتار وڭىردە ەسكەرتۋ جاريالادى.

     

