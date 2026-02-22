ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    21:15, 22 - اقپان 2026 | GMT +5

    اۋا رايىنا بايلانىستى ءۇش وبلىستا كولىك قوزعالىسى شەكتەلدى

    استانا. KAZINFORM - قازاۆتوجول اۋا رايىنا بايلانىستى ءۇش وڭىردە كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلعانىن حابارلادى.

    9 облыстағы автожолдардың 42 учаскесінде көлік қозғалысы шектелді
    فوتو: مۋحتور حولدوربەكوۆ/kazinform

    22-اقپان ساعات 20:00 دە اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى كەلەسى اۆتوجولداردا بارلىق اۆتوكولىك ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىسقا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى:

    قوستاناي وبلىسى:

    - «جەزقازعان - ارقالىق - پەتروپاۆل» اۆتوجولى، ك م 252-377 ( ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان - ارقالىق قالاسىنا دەيىن)؛

    - «جەزقازعان - ارقالىق - پەتروپاۆل» اۆتوجولى، ك م 340 -377 (ارقالىق قالاسىنان - اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن)؛

    ۇلىتاۋ وبلىسى:

    - «جەزقازعان - ارقالىق - پەتروپاۆل» اۆتوجولى، ك م 137-252 (ۇلىتاۋ قالاسىنان - قوستاناي وبلىسى شەكاراسىنا دەيىن)؛

    - «جەزقازعان - ارقالىق - پەتروپاۆل» 64-137 شاقىرىم ارالىعىندا (جەزدى اۋىلىنان ۇلىتاۋ كەنتىنە دەيىن)؛

    اقمولا وبلىسى:

    - «جەزقازعان - ارقالىق - پەتروپاۆل» اۆتوجولى، ك م 377-552 (قوستاناي وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان - سۇرعان اۋىلىنا دەيىن).

    ايتا كەتەيىك، جولدى 2026 -جىلعى 23-اقپان ساعات 09:00 دە اشۋ جوسپارلانىپ وتىر.

     

