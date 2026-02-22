اۋا رايىنا بايلانىستى ءۇش وبلىستا كولىك قوزعالىسى شەكتەلدى
استانا. KAZINFORM - قازاۆتوجول اۋا رايىنا بايلانىستى ءۇش وڭىردە كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلعانىن حابارلادى.
22-اقپان ساعات 20:00 دە اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى كەلەسى اۆتوجولداردا بارلىق اۆتوكولىك ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىسقا شەكتەۋ ەنگىزىلەدى:
قوستاناي وبلىسى:
- «جەزقازعان - ارقالىق - پەتروپاۆل» اۆتوجولى، ك م 252-377 ( ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان - ارقالىق قالاسىنا دەيىن)؛
- «جەزقازعان - ارقالىق - پەتروپاۆل» اۆتوجولى، ك م 340 -377 (ارقالىق قالاسىنان - اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسىنا دەيىن)؛
ۇلىتاۋ وبلىسى:
- «جەزقازعان - ارقالىق - پەتروپاۆل» اۆتوجولى، ك م 137-252 (ۇلىتاۋ قالاسىنان - قوستاناي وبلىسى شەكاراسىنا دەيىن)؛
- «جەزقازعان - ارقالىق - پەتروپاۆل» 64-137 شاقىرىم ارالىعىندا (جەزدى اۋىلىنان ۇلىتاۋ كەنتىنە دەيىن)؛
اقمولا وبلىسى:
- «جەزقازعان - ارقالىق - پەتروپاۆل» اۆتوجولى، ك م 377-552 (قوستاناي وبلىسىنىڭ شەكاراسىنان - سۇرعان اۋىلىنا دەيىن).
ايتا كەتەيىك، جولدى 2026 -جىلعى 23-اقپان ساعات 09:00 دە اشۋ جوسپارلانىپ وتىر.