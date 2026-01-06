ق ز
    08:17, 06 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    اۋا رايىنا بايلانىستى 16 وبلىستا ەسكەرتۋ جاريالاندى

    استانا. KAZINFORM - سينوپتيكتەر 6-قاڭتارعا قازاقستاننىڭ 16 وبلىسىندا جانە استانا قالاسىندا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالادى، دەپ حابارلايدى «قازگيدرومەت».

    Буран в Астане: спасатели обратились к жителям
    فوتو: استانا اكىمدىگى

    كاسىپورىن تاراتقان دەرەكتەرگە قاراعاندا، 6- قاڭتار كۇنى استانادا قار جاۋىپ، بوران سوعادى. كۇندىز كوكتايعاق بولۋى ىقيمال. وڭتۇستىك-باتىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س-قا جەتىپ، كەي ۋاقىتتا 23 م/س-قا دەيىن كۇشەيۋى مۇمكىن.

    اقمولا وبلىسىندا دا قار مەن بوران، كۇندىز كوكتايعاق بولۋى مۇمكىن. جەلدىڭ جىلدامدىعى 15-20 م/س، وبلىستىڭ باتىسى، سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا ەكپىنى 23- 28 م/س-قا دەيىن جەتەدى.

    باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىك-شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە ورتالىق بولىگىندە تۇندە قار مەن بوران كۇتىلەدى. وبلىستىڭ باتىسى، سولتۇستىگى مەن وڭتۇستىگىندە تۇمان ءتۇسىپ، كوكتايعاق بولادى. جەل سولتۇستىك- باتىستان سوعىپ، وڭتۇستىك- شىعىسقا اۋىسادى، كەي جەرلەردە ەكپىنى 15- 20 م/س.

    قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا تۇمان مەن كوكتايعاق بولۋى ىقتيمال.

    ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى.

    اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسى، وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇمان ءتۇسىپ، كوكتايعاق بولادى. جەل وڭتۇستىك- باتىستان سولتۇستىك-شىعىسقا اۋىسىپ، كەي جەرلەردە جىلدامدىعى 15- 20 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى.

    سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا قار جاۋىپ، بوران سوعادى. تۇندە وبلىستىڭ باتىسىندا قالىڭ قار ءتۇسۋى مۇمكىن. ءبىرقاتار اۋداندا كوكتايعاق پەن تۇمان كۇتىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س، كەي جەرلەردە 23- 28 م/س-قا دەيىن جەتەدى.

    شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا قار مەن بوران بولجانادى، كۇندىز كوكتايعاق بولادى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س، كەي ۋاقىتتا 25 م/س-قا دەيىن كۇشەيۋى مۇمكىن.

    اباي وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە كۇندىز قار جاۋىپ، بوران سوعادى، كوكتايعاق كۇتىلەدى. وبلىستىڭ شىعىسى مەن وڭتۇستىگىندە تۇمان بولادى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، كەي جەرلەردە 28 م/س-قا دەيىن جەتەدى.

    اقتوبە وبلىسىنىڭ باتىسى، سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا جاڭبىر مەن قار ارالاس جاۋىن-شاشىن، بوران جانە كوكتايعاق كۇتىلەدى. كەي ايماقتاردا تۇمان تۇسەدى. جەلدىڭ جىلدامدىعى 15-20 م/س.

    ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە كۇندىز قار مەن بوران بولادى. وبلىستىڭ ءبىرقاتار بولىگىندە تۇمان تۇسەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س.

    جامبىل وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن وڭتۇستىگىندە، سونداي-اق تاۋلى اۋدانداردا تۇمان مەن كوكتايعاق بولجانىپ وتىر. جەل 15- 20 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى.

    تۇركىستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە تاۋلى وڭىرلەرىندە تۇمان تۇسەدى.

    پاۆلودار وبلىسىندا قار جاۋىپ، بوران سوعادى، كۇندىز كوكتايعاق بولادى. جەلدىڭ ەكپىنى كەي جەرلەردە 23- 28 م/س-قا دەيىن جەتەدى.

    قوستاناي وبلىسىندا تۇندە قار مەن بوران بولىپ، كوكتايعاق كۇتىلەدى، سولتۇستىك پەن باتىستا قالىڭ قار جاۋۋى مۇمكىن. كۇندىز دە بوران ساقتالادى. جەلدىڭ جىلدامدىعى 15- 20 م/س، كەي ايماقتاردا 28 م/س- قا دەيىن كۇشەيەدى.

    قاراعاندى وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە قار جاۋىپ، بوران سوعادى، كوكتايعاق كۇتىلەدى. ءبىرقاتار اۋداندا تۇمان بولادى. جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س، كەي جەردە 23 م/س.

    جەتىسۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە تاۋلى ايماقتارىندا تۇمان تۇسەدى. شىعىسىندا جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س-قا دەيىن جەتۋى مۇمكىن.

