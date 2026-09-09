اۋا رايى كۇرت قۇبىلادى: قاي وڭىرلەردە كۇن سۋىتادى؟
استانا. قازاقپارات - قازگيدرومەت 10، 11، 12-قىركۇيەككە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
اۋا رايى تۇراقسىز بولادى
قازاقستاننىڭ سولتۇستىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەيدى، وڭتۇستىكتە جازداعىداي جىلى اۋا رايى ساقتالادى. الداعى كۇندەرى قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىنە سولتۇستىك-باتىس سيكلونى جانە اتموسفەرالىق فرونتتار اسەر ەتەدى. سوندىقتان اۋا رايى تۇراقسىز بولادى: جاڭبىر جاۋىپ، كەيبىر جەرلەردە نايزاعاي وينايدى، جەل كۇشەيىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ تومەندەيدى.
12-قىركۇيەكتە ەلىمىزدىڭ وڭتۇستىك-شىعىسىندا جاڭبىر جاۋادى، الايدا جىلى اۋا رايى ساقتالادى. سونىمەن قاتار، باتىستا تسيكلون وتكەننەن كەيىن جاۋىن-شاشىن السىرەپ، اۋا رايى بىرتىندەپ تۇراقتالادى.
اۋا تەمپەراتۋراسى
سولتۇستىك جانە سولتۇستىك-باتىس وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى 13+23+ گرادۋسقا دەيىن، ورتالىقتا 15+25+ گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى. ال باتىستا اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ 20+28+ گرادۋسقا دەيىن جوعارىلايدى.