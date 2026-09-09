اۋا رايى كۇرت بۇزىلادى: قازاقستاننىڭ 15 وڭىرىنە ەسكەرتۋ جاسالدى
استانا. قازاقپارات – 9-قىركۇيەكتە استانا مەن قازاقستاننىڭ 15 وڭىرىندە قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاندى.
ءبىرقاتار ايماقتا جاڭبىر، نايزاعاي، تۇمان، شاڭدى داۋىل جانە قاتتى جەل كۇتىلەدى. بۇل تۋرالى «قازگيدرومەت» ر م ق ءمالىم ەتتى.
استانادا ءورت قاۋپى جوعارى دەڭگەيدە ساقتالادى.
اتىراۋ وبلىسى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى. جەل وڭتۇستىك-باتىستان، باتىستان سوعىپ، سولتۇستىك جانە شىعىس بولىكتەرىندە ەكپىنى سەكۋندىنا 15-20 مەترگە جەتەدى. سولتۇستىك، شىعىس جانە وڭتۇستىك اۋدانداردا ءورت قاۋپى توتەنشە دەڭگەيدە ساقتالادى.
اباي وبلىسى. كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە ازداعان جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. سولتۇستىكتەن، سولتۇستىك-شىعىستان سوعاتىن جەل شىعىس جانە وڭتۇستىك بولىكتەردە سەكۋندىنا 15-20 مەترگە دەيىن كۇشەيەدى. سولتۇستىك- باتىس پەن وڭتۇستىكتە ءورت قاۋپى جوعارى.
اقتوبە وبلىسى. كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. سولتۇستىگى مەن باتىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان كۇتىلەدى. جەل وڭتۇستىك-باتىستان، وڭتۇستىكتەن سوعىپ، كۇندىز سولتۇستىك جانە باتىس اۋدانداردا سەكۋندىنا 15-20 مەترگە دەيىن كۇشەيەدى. سولتۇستىك-شىعىس پەن سولتۇستىك-باتىستا ءورت قاۋپى جوعارى، ال وبلىس بويىنشا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اقمولا وبلىسى. كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا ازداعان جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. باتىس، سولتۇستىك جانە وڭتۇستىك اۋدانداردا شاڭدى داۋىل بولۋى مۇمكىن. جەل وڭتۇستىك-شىعىستان، وڭتۇستىكتەن سوعىپ، سولتۇستىك جانە باتىس بولىكتەرىندە سەكۋندىنا 15-20 مەترگە دەيىن كۇشەيەدى. باتىس، سولتۇستىك جانە وڭتۇستىكتە ءورت قاۋپى جوعارى.
شىعىس قازاقستان وبلىسى. تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز وبلىستىڭ شىعىسى، وڭتۇستىگى مەن تاۋلى اۋداندارىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. جەل سولتۇستىك-شىعىستان وڭتۇستىك-شىعىسقا اۋىسادى. شىعىس جانە وڭتۇستىك اۋدانداردا جەلدىڭ ەكپىنى سەكۋندىنا 15-20 مەترگە جەتەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىك-شىعىسىندا ءورت قاۋپى جوعارى.
جامبىل وبلىسى. كۇندىز وبلىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا سولتۇستىك-شىعىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى سەكۋندىنا 15-20 مەترگە دەيىن كۇشەيەدى. وبلىستا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
باتىس قازاقستان وبلىسى. جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق جانە شكۆال كۇتىلەدى. جەل وڭتۇستىك-باتىستان سوعىپ، كۇندىز سولتۇستىك جانە شىعىس اۋدانداردا سەكۋندىنا 15-20 مەترگە دەيىن كۇشەيەدى. وڭتۇستىك- شىعىستا توتەنشە، شىعىستا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قاراعاندى وبلىسى. جەل وڭتۇستىك-شىعىستان سوعادى. كۇندىز وبلىستىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە جەلدىڭ ەكپىنى سەكۋندىنا 15 مەترگە جەتەدى. باتىس، سولتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىق اۋدانداردا ءورت قاۋپى جوعارى.
قوستاناي وبلىسى. تۇندە وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، ال كۇندىز سولتۇستىك، شىعىس جانە وڭتۇستىك اۋدانداردا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. جەل وڭتۇستىك-شىعىستان سوعىپ، باتىس جانە سولتۇستىك بولىكتەردە سەكۋندىنا 15-20 مەترگە دەيىن كۇشەيەدى. سولتۇستىك-باتىستا ءورت قاۋپى جوعارى، ال وڭتۇستىك، وڭتۇستىك-شىعىس جانە ورتالىق اۋدانداردا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قىزىلوردا وبلىسى. سولتۇستىك جانە ورتالىق اۋدانداردا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. كۇندىز شىعىسىندا شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى. جەل سولتۇستىك-باتىستان سوعىپ، شىعىسىندا سەكۋندىنا 15-20 مەترگە دەيىن كۇشەيەدى. وبلىس بويىنشا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ماڭعىستاۋ وبلىسى. باتىسى مەن سولتۇستىگىندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. جەل سولتۇستىك-باتىستان سوعىپ، كۇندىز وبلىستىڭ ورتالىعىندا سەكۋندىنا 15-20 مەترگە دەيىن كۇشەيەدى. سولتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىق اۋدانداردا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
پاۆلودار وبلىسى. وبلىستىڭ ورتالىعى مەن سولتۇستىگىندە، سونداي-اق وڭتۇستىگىندە ءورت قاۋپى جوعارى دەڭگەيدە ساقتالادى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى. كۇندىز وبلىستىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق، شكۆال جانە شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى. باتىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى. جەل وڭتۇستىك-شىعىستان سوعىپ، تۇندە باتىس جانە وڭتۇستىك اۋدانداردا سەكۋندىنا 15-20 مەترگە، كۇندىز 15-20 مەترگە دەيىن كۇشەيەدى. باتىس جانە وڭتۇستىك بولىكتەردە جەلدىڭ ەكپىنى سەكۋندىنا 25 مەترگە جەتۋى مۇمكىن. وڭتۇستىك پەن شىعىستا ءورت قاۋپى جوعارى.
تۇركىستان وبلىسى. كۇننىڭ ەكىنشى جارتىسىندا وبلىستىڭ باتىسى مەن تاۋلى اۋداندارىندا قىسقا مەرزىمدى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. كۇندىز باتىس پەن سولتۇستىكتە شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى. جەل سولتۇستىك-باتىستان سوعىپ، باتىس، سولتۇستىك جانە تاۋلى اۋدانداردا سەكۋندىنا 15-20 مەترگە دەيىن كۇشەيەدى.
ۇلىتاۋ وبلىسى. كۇندىز وبلىستىڭ باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز سولتۇستىك، وڭتۇستىك جانە ورتالىق اۋدانداردا وڭتۇستىك-شىعىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى سەكۋندىنا 15-20 مەترگە جەتەدى. وبلىستا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.