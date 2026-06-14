اۋا رايى كۇرت ناشارلايدى: بۇرشاق پەن اپتاپ ىستىق قاتار جۇرەدى
استانا. قازاقپارات - 14-ماۋسىمعا ارنالعان داۋىلدى ەسكەرتۋ قازاقستاننىڭ 17 وبلىسىندا جانە استانادا جاريالاندى. بۇل تۋرالى «قازگيدرومەت» ر م ك مالىمدەدى.
14-ماۋسىمدا كەي جەرلەردە جاڭبىر، نايزاعاي، كۇندىز بۇرشاق كۇتىلەدى. ءورت قاۋپى جوعارى كۇيىندە ساقتالادى.
قازاقستان وڭىرلەرى بويىنشا جالپى جاعداي:
ءبىرقاتار وبلىستاردا جاڭبىر، نايزاعاي، كەي جەرلەردە بۇرشاق پەن قاتتى جەل (ەكپىنى 15- 20 م/س دەيىن) بولجانعان
كەي ايماقتاردا تۇمان بايقالادى (تاڭەرتەڭ جانە تۇندە)
كوپ وڭىردە جوعارى جانە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى
وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك- شىعىس وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى 35+38+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.
كەي وبلىستاردا شاڭدى نەمەسە قاتتى ىستىق اۋا رايى كۇتىلەدى.
ەرەكشە اتاپ وتەتىن وڭىرلەر:
اتىراۋ، ماڭعىستاۋ، باتىس قازاقستان، اقتوبە، قوستاناي، سولتۇستىك قازاقستان - نايزاعاي، بۇرشاق جانە قاتتى جەل.
الماتى، جامبىل، جەتىسۋ، تۇركىستان - جاڭبىر، نايزاعاي جانە قاتتى ىستىق.
شىعىس قازاقستان، اباي، قاراعاندى - نايزاعاي، بۇرشاق، ەكپىندى جەل جانە ىستىق.
قىزىلوردا - نەگىزىنەن قۇرعاق اۋا رايى جانە وتە جوعارى ءورت قاۋپى.
ماماندار تۇرعىندارعا اۋا رايىنىڭ كۇرت وزگەرۋىنە بايلانىستى ساقتىق شارالارىن ۇستانۋدى ەسكەرتەدى.