KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    اۋا رايى كۇرت ناشارلايدى: بۇرشاق پەن اپتاپ ىستىق قاتار جۇرەدى

    استانا. قازاقپارات - 14-ماۋسىمعا ارنالعان داۋىلدى ەسكەرتۋ قازاقستاننىڭ 17 وبلىسىندا جانە استانادا جاريالاندى. بۇل تۋرالى «قازگيدرومەت» ر م ك مالىمدەدى.

    ا
    Коллаж: ЖИ

    14-ماۋسىمدا كەي جەرلەردە جاڭبىر، نايزاعاي، كۇندىز بۇرشاق كۇتىلەدى. ءورت قاۋپى جوعارى كۇيىندە ساقتالادى.

    قازاقستان وڭىرلەرى بويىنشا جالپى جاعداي:

    ءبىرقاتار وبلىستاردا جاڭبىر، نايزاعاي، كەي جەرلەردە بۇرشاق پەن قاتتى جەل (ەكپىنى 15- 20 م/س دەيىن) بولجانعان

    كەي ايماقتاردا تۇمان بايقالادى (تاڭەرتەڭ جانە تۇندە)

    كوپ وڭىردە جوعارى جانە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى

    وڭتۇستىك جانە وڭتۇستىك- شىعىس وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى 35+38+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.

    كەي وبلىستاردا شاڭدى نەمەسە قاتتى ىستىق اۋا رايى كۇتىلەدى.

    ەرەكشە اتاپ وتەتىن وڭىرلەر:

    اتىراۋ، ماڭعىستاۋ، باتىس قازاقستان، اقتوبە، قوستاناي، سولتۇستىك قازاقستان - نايزاعاي، بۇرشاق جانە قاتتى جەل.

    الماتى، جامبىل، جەتىسۋ، تۇركىستان - جاڭبىر، نايزاعاي جانە قاتتى ىستىق.

    شىعىس قازاقستان، اباي، قاراعاندى - نايزاعاي، بۇرشاق، ەكپىندى جەل جانە ىستىق.

    قىزىلوردا - نەگىزىنەن قۇرعاق اۋا رايى جانە وتە جوعارى ءورت قاۋپى.

    ماماندار تۇرعىندارعا اۋا رايىنىڭ كۇرت وزگەرۋىنە بايلانىستى ساقتىق شارالارىن ۇستانۋدى ەسكەرتەدى.

    اۋارايى
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور