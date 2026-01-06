اۋا رايى بۇزىلىپ، پاۆلودار جانە اقمولا وبلىسىندا جول جابىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاۆتوجول ەكى وبلىستا كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلعانىن حابارلادى.
پاۆلودار وبلىسى:
2026-جىلعى 6-قاڭتار ساعات 13:00 دە اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 254-416 شاقىرىمى ارالىعىندا (شىدەرتى اۋىلىنان اتامەكەن اۋىلىنا دەيىن) كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلدى.
جولدى 2026-جىلعى 6-قاڭتار ساعات 18:00 دە اشۋ جوسپارلانعان.
اقمولا وبلىسى:
بۇگىن، 6-قاڭتار ساعات 13:00 دە اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «استانا - قورعالجىن» اۆتوجولىنىڭ 36-180 شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە (اقمول اۋىلىنان قورعالجىن قورىعىنا دەيىن) بارلىق كولىك ءتۇرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلدى.
جولدى 2026-جىلعى 6-قاڭتار ساعات 18:00 دە اشۋ جوسپارلانعان.
1403 بايلانىس ورتالىعىنا حابارلاسىپ، تاۋلىك بويى قوسىمشا اقپارات الۋعا بولادى.
ايتا كەتەيىك، تۇركىستان وبلىسىندا قالىڭ تۇمانعا بايلانىستى جۇرگىزۋشىلەرگە جولدا ساق بولۋ ەسكەرتىلدى.