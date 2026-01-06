ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    16:15, 06 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    اۋا رايى بۇزىلىپ، پاۆلودار جانە اقمولا وبلىسىندا جول جابىلدى

    استانا. KAZINFORM - قازاۆتوجول ەكى وبلىستا كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلعانىن حابارلادى.

    Метель в Астане
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    پاۆلودار وبلىسى:

    2026-جىلعى 6-قاڭتار ساعات 13:00 دە اۋا رايىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا – ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ 254-416 شاقىرىمى ارالىعىندا (شىدەرتى اۋىلىنان اتامەكەن اۋىلىنا دەيىن) كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلدى.

    جولدى 2026-جىلعى 6-قاڭتار ساعات 18:00 دە اشۋ جوسپارلانعان.

    اقمولا وبلىسى:

    بۇگىن، 6-قاڭتار ساعات 13:00 دە اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار «استانا - قورعالجىن» اۆتوجولىنىڭ 36-180 شاقىرىم ارالىعىنداعى ۋچاسكەسىندە (اقمول اۋىلىنان قورعالجىن قورىعىنا دەيىن) بارلىق كولىك ءتۇرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلدى.

    جولدى 2026-جىلعى 6-قاڭتار ساعات 18:00 دە اشۋ جوسپارلانعان.

    1403 بايلانىس ورتالىعىنا حابارلاسىپ، تاۋلىك بويى قوسىمشا اقپارات الۋعا بولادى.

    ايتا كەتەيىك، تۇركىستان وبلىسىندا قالىڭ تۇمانعا بايلانىستى جۇرگىزۋشىلەرگە جولدا ساق بولۋ ەسكەرتىلدى.

    تەگ:
    اۋارايى
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار