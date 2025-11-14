اۋا رايى: 14-قاراشادا ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە تۇمان ءتۇسىپ، كوكتايعاق بولادى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 14-قاراشادا اۋا رايىنا بايلانىستى ءبىرقاتار وڭىردە ەسكەرتۋ جاريالادى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنا سايكەس، قاراعاندى وبلىسىندا جولداردا كوكتايعاق بولادى. قاراعاندى قالاسىندا دا كوكتايعاق بولادى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. اقتاۋدا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى.
تۇندە جەتىسۋ وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان تۇسەدى. 14- 15-قاراشادا جەل سولتۇستىك- شىعىستان سوعادى، الاكول كولدەرى اۋدانىندا ەكپىنى 15- 20، كەيدە 23- 28 م/س جەتەدى.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. اتىراۋ قالاسىندا دا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان بولادى.
تۇندە اقتوبە وبلىسىنىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا كوكتايعاق بولادى.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. ورال قالاسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى.
تۇندە جانە تاڭەرتەڭ اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان بولادى. جولداردا كوكتايعاق بولادى. استانا قالاسىندا دا جولداردا كوكتايعاق بولادى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا قار، بوران، تۇمان، كوكتايعاق بولادى. جەل سولتۇستىك- باتىستان، سولتۇستىكتەن سوعادى، تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ وڭتۇستىگى مەن ورتالىعىندا ەكپىنى 15- 20 م/س جەتەدى. وسكەمەندە كوكتايعاق بولادى.
تۇندە اباي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا قار، بوران، كوكتايعاق بولادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وڭتۇستىگى مەن ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى. جەل سولتۇستىك- باتىستان، سولتۇستىكتەن سوعادى، تۇندە وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا ەكپىنى 15- 20 م/س جەتەدى. سەمەيدە تۇندە كوكتايعاق بولادى.
تۇندە جانە تاڭەرتەڭ الماتى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە تۇمان بولادى.
14-15-قاراشادا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ جامبىل وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، تاۋلى ايماقتارىندا تۇمان بولادى. جەل سولتۇستىك- شىعىستان سوعادى، وبلىستىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا جانە تاۋلى اۋداندارىندا 15- 20 م/س، ال 14 ى كۇندىز جانە 15-قاراشا ءتۇنى ەكپىنى 23 م/س جەتەدى. تارازدا 14-15-قاراشادا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.
استانا قالاسىندا جولداردا كوكتايعاق بولادى.
تۇندە قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى.
تۇندە سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا بوران بولادى. باتىسىندا تۇمان تۇسەدى. جەل وڭتۇستىك- باتىستان، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىگىندە ەكپىنى 15- 20 م/س جەتەدى.