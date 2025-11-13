اۋا رايى: 13-قاراشادا ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە جاۋىن-شاشىن، كوكتايعاق بولادى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالاندى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامى بويىنشا، كۇندىز جەتىسۋ وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا، شىعىسىندا نوسەر جاڭبىر جاۋادى، تاۋلى اۋداندارىندا كەي ۋاقىتتاردا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) بولادى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان ءتۇسۋ ىقتيمالدىلىعى جوعارى. وبلىستىڭ شىعىسىندا، تاۋلى اۋدانداردا باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا قار جاۋادى، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى، كوكتايعاق، تۇمان بولادى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا سولتۇستىك-باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س. پاۆلوداردا 13-قاراشادا سولتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى.
استانادا 13-قاراشادا تۇمان، كوكتايعاق بولادى دەپ بولجانادى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان جانە ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى.
تۇندە ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ شىعىسىندا كوكتايعاق، تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان بولادى دەپ بولجانادى.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا تۇمان بولادى.
كۇندىز الماتى وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا كەي ۋاقىتتاردا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان بولادى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س. قونايەۆتا 13-قاراشادا باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س.
اباي وبلىسىنىڭ باسىم بولىگىندە جاۋىن- شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق بولىپ، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا وڭتۇستىك- باتىستان سولتۇستىك- باتىسقا ويىسا سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، كەي تۇستا 25 م/س دەيىن جەتەدى. سەمەيدە 13-قاراشادا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق بولادى، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. وڭتۇستىك- باتىستان سولتۇستىك- باتىسقا ويىسا سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باسىم بولىگىندە جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق بولادى، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا وڭتۇستىك- باتىستان سولتۇستىك-باتىسقا ويىسا سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، كەي تۇستا 25 م/س دەيىن جەتەدى. وسكەمەندە 13-قاراشادا جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار)، كوكتايعاق بولادى، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى. وڭتۇستىك- باتىستان سولتۇستىك- باتىسقا ويىسا جەل سوعادى، كۇندىزگى ەكپىنى - 15-20 م/س.
تۇندە جانە تاڭەرتەڭ اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا تۇمان تۇسەدى.
13-15-قاراشادا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇركىستان وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان بولادى دەپ بولجانادى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا كوكتايعاق، تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ باتىسىندا تۇمان بولادى. قاراعاندىدا 13-قاراشادا تۇندە كوكتايعاق بولادى دەپ بولجانادى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە سولتۇستىك- باتىستان، باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س. پەتروپاۆلدا 13- قاراشادا سولتۇستىك- باتىستان، باتىستان سوققان جەلدىڭ كۇندىزگى ەكپىنى 15-20 م/س.
تۇندە جانە تاڭەرتەڭ باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا تۇمان بولادى.
اقمولا وبلىسىنىڭ شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە ازداپ قار جاۋادى، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى، تۇمان تۇسەدى، كوكتايعاق بولادى.
كوكشەتاۋدا 13-قاراشادا تۇمان، كوكتايعاق بولادى.
الداعى كۇندەرى قازاقستان اۋماعىنىڭ باسىم بولىگى سيكلون ىقپالىندا بولاتىنىن جازعان بولاتىنبىز.