ادام قايتكەندە جۇمىسىن جاقسى كورەدى؟ - عالىمدار زەرتتەۋ جۇرگىزدى
استانا. قازاقپارات – جوعارى جالاقى نەمەسە جايلى كەڭسە ادامنىڭ جۇمىستى جاقسى كورۋىنە جەتكىلىكسىز. عالىمدار 35 جىل بويى جۇرگىزىلگەن 1192 عىلىمي زەرتتەۋدى تالداپ، قىزمەتكەرلەردىڭ جۇمىسقا دەگەن ىنتاسىن ارتتىراتىن نەگىزگى ءۇش فاكتوردى انىقتادى، دەپ حابارلايدى sciencedirect.
زەرتتەۋ ناتيجەسىنە سايكەس، ادامدار جۇمىستا وزدەرىن ەركىن سەزىنىپ، قابىلەتتەرىن دامىتىپ جانە ۇجىممەن جاقسى قارىم-قاتىناس ورناتا العاندا الدەقايدا باقىتتى ءارى ءونىمدى بولادى. باسقاشا ايتقاندا، جۇمىستاعى ءۇش نەگىزگى پسيحولوگيالىق قاجەتتىلىك - دەربەستىك (autonomy)، قۇزىرەتتىلىك (competence) جانە ادامدارمەن بايلانىس (relatedness) قامتاماسىز ەتىلگەندە قىزمەتكەرلەر ءوز الەۋەتىن تولىق اشادى.
زەرتتەۋ اۆتورلارىنىڭ ايتۋىنشا، قارجىلىق ىنتالاندىرۋ ماڭىزدى بولعانىمەن، ول جۇمىستى جاقسى كورۋدىڭ باستى سەبەبى ەمەس. قىزمەتكەرلەرگە سەنىم ءبىلدىرۋ، كاسىبي وسۋگە مۇمكىندىك جاساۋ جانە قولايلى جۇمىس اتموسفەراسىن قالىپتاستىرۋ الدەقايدا ماڭىزدى ءرول اتقارادى.
عالىمداردىڭ پىكىرىنشە، ادام ءومىرىنىڭ شامامەن 90 مىڭ ساعاتىن نەمەسە ءومىرىنىڭ 10 جىلىن جۇمىستا وتكىزەتىندىكتەن، ەڭبەك ورنى قاجىتاتىن ەمەس، كەرىسىنشە دامۋعا، شابىتتانۋعا جانە ءال-اۋقاتتى جاقسارتۋعا ىقپال ەتەتىن ورتا بولۋى ءتيىس.
زەرتتەۋ 35 جىل ىشىندە جاريالانعان 1192 عىلىمي جۇمىستى قامتىعان اۋقىمدى شولۋ نەگىزىندە جۇرگىزىلدى.