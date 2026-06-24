مامان جۇكتىلىك جوسپارلاۋعا ەڭ قولايلى جاستى اتادى
استانا. KAZINFORM - پيروگوۆ اتىنداعى ۋنيۆەرسيتەتتىڭ اكۋشەريا جانە گينەكولوگيا كافەدراسىنىڭ اسسيستەنتى اناتولي تيان العاشقى جۇكتىلىك ءۇشىن ەڭ قولايلى جاس ارالىعى تۋرالى ايتتى.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، عىلىمي دەرەكتەرگە سايكەس العاشقى جۇكتىلىك ءۇشىن ەڭ قولايلى جاس ارالىعى - 22- 30 جاس، ال فيزيولوگيالىق تۇرعىدان ەڭ وڭتايلى كەزەڭ 25-28 جاس سانالادى.
- نەلىكتەن ءدال 25-28 جاس فيزيولوگيالىق دايىندىقتىڭ شىڭى بولىپ ەسەپتەلەدى؟
- بۇل جاستا ايەل اعزاسىندا جۇمىرتقا جاسۋشالارىنىڭ قورى بارىنشا جاقسى ساقتالادى، جاتىردىڭ ىشكى قاباتى (ەندومەتري) ەمبريوندى قابىلداۋعا ەڭ قولايلى كۇيدە بولادى. سونداي-اق جۇرەك- قان تامىرلارى جۇيەسى مەن قاننىڭ ۇيۋ جۇيەسى جۇكتىلىك كەزىندەگى جۇكتەمەلەرگە جەڭىل بەيىمدەلەدى.
- 20 جاسقا دەيىنگى جانە 35 جاستان كەيىنگى بوسانۋدىڭ قانداي قاۋىپتەرى بار؟
- 20 جاسقا دەيىن بوسانۋ انەميانىڭ، مەرزىمىنەن بۇرىن بوسانۋدىڭ جانە نارەستەنىڭ تومەن سالماقپەن دۇنيەگە كەلۋىنىڭ قاۋپىن ارتتىرادى، سەبەبى انانىڭ اعزاسى ءالى تولىق جەتىلىپ ۇلگەرمەگەن بولادى.
ال 35 جاستان كەيىن گەستاتسيالىق قانت ديابەتى، ارتەريالىق گيپەرتەنزيا، پلاتسەنتانىڭ مەرزىمىنەن بۇرىن اجىراۋى سياقتى اسقىنۋلاردىڭ قاۋپى وسەدى. سونىمەن قاتار ۇرىقتاعى حروموسومالىق اۋىتقۋلاردىڭ جيىلىگى ارتادى: 25 جاستا بۇل قاۋىپ شامامەن 1000 جاعدايدىڭ 1 ىندە، 35 جاستا 400 جاعدايدىڭ 1 ىندە، ال 40 جاسقا قاراي 100 جاعدايدىڭ 1 ىندە كەزدەسەدى.