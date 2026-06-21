مامان باس اۋرۋىن جازۋدىڭ جولىن ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - اروماتەراپيەۆت يرينا دوبريانسكايا ەفير مايلارى ءيىس سەزۋ قابىلەتىنە اسەر ەتىپ، سترەستى، مازاسىزدىقتى جانە بۇلشىقەت ءتۇيىلۋىن ازايتۋعا كومەكتەسەتىنىن ءتۇسىندىردى. بۇل تۋرالى Stan.kz اقپارات اگەنتتىگى حابارلايدى.
ساراپشى كەز كەلگەن باس اۋرۋىن جازاتىن امبەباپ شەشىم جوق ەكەنىن، ءبىراق ءبىرقاتار مايلاردىڭ ءتيىمدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. مىسالى جالبىز سالقىنداتقىش اسەرى ارقاسىندا باس اۋرۋىنىڭ كوپتەگەن تۇرلەرىنە كومەكتەسەدى، ال لاۆاندا سترەسس پەن ۇيقىنىڭ بۇزىلۋىنا بايلانىستى ميگرەنگە ءتيىمدى. ريم تۇيمەداعى اشۋشاڭدىقتى ازايتادى، روزمارين پسيحيكالىق شارشاۋ مەن قان قىسىمىنىڭ تومەندەۋىنە كومەكتەسەدى، ال ليمون پۋلساتسيالىق اۋىرسىنۋدى باسادى.
ساراپشى ەفير مايلارىن ساقتىقپەن قولدانۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى. تەك سينتەتيكالىق قوسپالارى جوق تابيعي ونىمدەردى قولدانۋ كەرەك. ال جالبىز بەن روزمارين جۇكتى ايەلدەر مەن التى جاسقا تولماعان بالالارعا بولمايدى. ارتىق دوزاسى جۇرەك اينۋ جانە باس اۋرۋىنىڭ كۇشەيۋى سياقتى جاناما اسەرلەردى تۋدىرۋى مۇمكىن.
باس اۋرۋى - قازىرگى زامانعى ادامداردا ەڭ كوپ تارالعان ماسەلەلەردىڭ ءبىرى. ولار سترەسس، بۇلشىقەت تىرىسۋى، تامىر رەاكتسيالارى جانە باسقا دا فاكتورلارعا بايلانىستى بولۋى مۇمكىن.