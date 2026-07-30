ادام اعزاسى ەرتە قارتايا باستادى
استانا.قازاقپارات - ادامزات ءۇشىن تاعى ءبىر قاۋىپ - ادامنىڭ اعزاسى ەرتە قارتايا باستادى. «اتى جامان اۋرۋدىڭ دا كوبەيۋىنىڭ باستى سەبەبى وسى»، - دەيدى ۆاشينگتون ۋنيۆەرسيتەتى مەديتسينا مەكتەبىنىڭ عالىمدارى.
الاڭداتارلىعى سول، وبىرعا شالدىعاتىندار اراسىندا جاستار كوپ. كەيىنگى 35 جىلدا كورسەتكىش 79 پايىزعا ارتقان. قاتەرلى ىسىك جاس تالعامايدى. نيۋ-يوركتىڭ كىشكەنتاي تۇرعىنى لوگان نەبارى 9 جاستا. ەكى جىلدان بەرى باۋىر وبىرىمەن كۇرەسىپ كەلەدى. ەندى دارىگەرلەر شۇعىل ترانسپلانتاتسيا جاساۋ كەرەك دەيدى. وكىنىشتىسى سول، ا ق ش-تا «قاتەرلى ىسىككە» لوگان سەكىلدى 14 جاسقا دەيىنگى 10 مىڭعا جۋىق بالا شالدىققان.
رەبەككا كويل، ناۋقاستىڭ اناسى:
- ونكولوگياعا شالدىققان بالانىڭ ەمى ۇزاق بولادى. مۇندا دارىگەردىڭ كاسىبيلىگىمەن قاتار، ناۋقاستىڭ جانىندا جۇرەتىن مەيىربيكەنىڭ تاجىريبەسى مەن ەموتسيونالدىق قولداۋى وتە ماڭىزدى. بۇرىن قاتەرلى ىسىك 50 دەن اسقانداردىڭ اۋرۋى سانالاتىن. ال قازىر كارىسىنە دە، جاسىنا دا اۋىز سالىپ جاتىر.
زەرتتەۋگە قاراعاندا، كەيىنگى 35 جىلدا اسىرەسە ءسۇت بەزى، وكپە، ىشەك جانە اسقازان وبىرى كوبەيگەن. عالىمدار وسىلاي دەپ دابىل قاعىپ وتىر. ال ىندەتتىڭ ورشۋىنە سەبەپ كوپ.
ەندريۋ چان، پروفەسسور:
- دۇرىس تاماقتانباۋ، قايتا وڭدەلگەن تاعامداردى كوپ تۇتىنۋ ادام اعزاسىنا كەرى اسەر ەتەدى. بۇل قاتەرلى ىسىكتىڭ باستى سەبەبى دەۋگە بولمايدى. الايدا ءىشىپ-جەپ جۇرگەن اسىمىزدىڭ قانشالىقتى زياندى ەكەنىن زەرتتەسەك، وبىردىڭ جاسارۋىنىڭ سەبەبىن انىقتاۋعا مۇمكىندىك تۋادى. امەريكالىق عالىمدار وبىرعا شالدىقتىراتىن تاعى ءبىر سەبەپتى تاپتى.
زەرتتەۋشىلەر: «قازىر ادام ەرتە قارتايادى»،-دەپ سانايدى. جاس بولسا دا، جاسۋشالارى مەن اعزاسى الدەقايدا تەز توزادى. مۇنداي كەزدە يممۋنيتەت السىرەپ، زاقىمدانعان د ن ق-نى قالپىنا كەلتىرۋ قابىلەتى تومەندەيدى. ال بۇل قاتەرلى ىسىك قاۋپىن ارتتىرادى.
ين تساو، زەرتتەۋ اۆتورى:
- 150 مىڭ ادامنىڭ دەنساۋلىعىنا قاتىستى مالىمەتتەردى تالدادىق. قازىرگى جاستاردىڭ اعزاسى ەرتە قاجىپ، بيولوگيالىق تۇرعىدان مەزگىلىنەن بۇرىن قارتايادى. اسىرەسە ماي تىندەرىنەن كارىلىك بەلگىلەرى بايقالادى.
ول - قاتەرلى ىسىكتىڭ پايدا بولۋىنا اسەر ەتەتىن فاكتوردىڭ ءبىرى. بيولوگيالىق قارتايۋدى توقتاتۋعا بولمايدى. «الايدا باياۋلاتۋدىڭ امالى بولۋعا ءتيىس. ەگەر عالىمدار مۇنى انىقتاسا، بولاشاقتا قاتەرلى ىسىك ءقاۋپىن ازايتۋعا مۇمكىندىك تۋادى»، دەيدى ماماندار.
اۆتورى: زاينۇر بايجىگىت