ا ي ت ۆ ينفەكسياسى دياگنوزىمەن ءومىر ءسۇرۋدى قالاي ۇيرەنۋگە بولادى
استانا. KAZINFORM - ا ي ت ۆ- ينفەكسياسى دياگنوزىمەن بەتپە-بەت كەلگەن ادامداردىڭ كوپشىلىگى وزدەرىنىڭ بولاشاق ءومىرىن بۇلىڭعىر تۇستە كورەدى، بۇل جاعدايدان شىعۋدىڭ جولىن تابا المايدى. نەگىزگى سەبەپ ادەتتە، اۋرۋ تۋرالى قولجەتىمدى اقپاراتتىڭ جەتىسپەۋشىلىگى نەمەسە دۇرىس ەمەستىگى.
ا ي ت ۆ- پوزيتيۆتى كەزدە قالىپتى ءومىردى ساقتاۋ تەراپيانى ۋاقىتىلى قابىلداۋ، سالاۋاتتى ءومىر سالتىن ۇستانۋ جانە دۇرىس تاماقتانۋ ارقىلى مۇمكىن بولادى. مۇنى ەمدەلىپ جاتقان، مامانداندىرىلعان مەكەمەلەردە اقپاراتتىق قولداۋ مەن پسيحولوگيالىق كومەك الاتىن جۇزدەگەن مىڭ ناۋقاس راستايدى.
سونداي-اق پاۆلودار وبلىستىق ا ي ت ۆ ينفەكسياسىنىڭ الدىن الۋ ورتالىعىندا دياگنوزدى قابىلداۋعا جانە ەمدەۋگە بەيىمدىلىكتى دامىتۋعا كومەكتەسۋدى ماقسات ەتەتىن ماماندارعا حابارلاسۋ ارقىلى كەشەندى قولداۋ الۋعا بولادى.
ەمدەلۋ ءتارتىبىن ۇستانۋ - دارىگەردىڭ بارلىق تاعايىنداۋىن ساقتاۋ جانە مامان مەن پاتسيەنت اراسىنداعى اشىق ىنتىماقتاستىق. وندا تەراپيا مەن ءال-اۋقاتقا قاتىستى كەز كەلگەن ماسەلەلەردى ەركىن تالقىلاۋعا بولادى. انتيرەتروۆيرۋستىق تەراپيا اۋرۋدىڭ ءورشۋىن ايتارلىقتاي باياۋلاتاتىن بىرنەشە ءدارى-دارمەكتى كۇندەلىكتى، ءومىر بويى قابىلداۋدى قامتيدى. ا ي ت ۆ-عا قارسى انتيرەتروۆيرۋستىق تەراپيا (ا ر ۆ ت) ءوزىنىڭ تيىمدىلىگىن دالەلدەدى. ەگەر ادام مەديتسينالىق كومەكسىز ا ي ت ۆ- مەن شامامەن 8-10 جىل ءومىر سۇرسە، وندا ا ر ۆ ت- مەن بۇل كەزەڭ بىرنەشە ەسە ارتادى. بۇل ءتاسىل ادامعا كۇندەلىكتى ىسپەن اينالىسۋعا، دەمالۋعا، جۇمىس ىستەۋگە، تولىققاندى ءومىر سالتىن جۇرگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
دياگنوزدى ءتۇسىنۋ جانە قابىلداۋ پروتسەسى ادەتتە بىرنەشە كەزەڭنەن تۇرادى:
1. سەنىمسىزدىك جانە تەرىسكە شىعارۋ. ادام دياگنوزدى قابىلدامايدى، ونى قاتە دەپ سانايدى، ناتيجەلەردى ەكى رەت تەكسەرۋگە تىرىسادى نەمەسە ولاردى مۇلدەم ەلەمەيدى.
2. اشۋ جانە اگرەسسيا. تىتىركەنۋ پايدا بولادى، كىنالىلەردى ىزدەۋ؛ اشۋلانۋ باسقالارعا دا، وزىنە دە باعىتتالۋى مۇمكىن.
3. ساۋدالاسۋ. ادام كەرەمەت ەمدەلۋگە نەمەسە اۋرۋدان قۇتىلۋدىڭ ەرەكشە تاسىلدەرىنە ۇمىتتەنىپ، تاعدىرمەن «كەلىسۋگە» تىرىسادى.
4. اپاتيا جانە دەپرەسسيا. ۇمىتسىزدىك سەزىمى پايدا بولادى، بولاشاققا دەگەن سەنىم جوعالادى، ارەكەت ەتۋگە دەگەن ۇمتىلىس ازايادى.
5. قابىلداۋ. ادام ءوزىنىڭ دياگنوزىن بىلەدى، ا ي ت ۆ-نى باقىلاۋعا بولاتىنىن تۇسىنەدى جانە تەك جاۋاپكەرشىلىك پەن ءتارتىپتى قاجەت ەتەدى. ءومىر سۇرۋگە، جوسپار قۇرۋعا جانە وزىڭىزگە جانە جاقىندارىڭىزعا قامقورلىق جاساۋعا دەگەن ۇمتىلىس قايتا ورالادى.
ا ي ت ۆ - بۇل ۇكىم ەمەس، يممۋندىق ستاتۋستىڭ تومەندەۋى، بۇل جاعدايدى باقىلاۋدا ۇستاۋعا بولادى. كەڭەسشىلەرمەن اشىق اڭگىمە سەنىم تۋدىرادى، ويتكەنى بۇل ادامدار ا ي ت ۆ- مەن ءومىر ءسۇرۋدىڭ وزىندىك تاجىريبەسىنە يە. مۇنىڭ ءبارى ەموتسيونالدى تاجىريبەنى جەڭۋگە جانە ىشكى تەپە-تەڭدىكتى، وزىنە دەگەن سەنىمدىلىكتى جانە ا ي ت ۆ- مەن ءومىر ۇزاق، بەلسەندى جانە باقىتتى بولۋى مۇمكىن دەگەن سەنىمدى ساقتاۋعا كومەكتەسەدى.
ايتا كەتەيىك، اقمولالىق ايەل ا ي ت ۆ دياگنوزىنا قاراماستان دەنى ساۋ بەسىنشى بالاسىن دۇنيەگە اكەلدى.