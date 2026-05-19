ۋاڭ ي شاحرات نۇرىشەۆكە «كورنەكتى ديپلومات» مەدالىن تابىستادى
استانا. KAZINFORM - قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ۋاڭ ي قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنداعى ق ر توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى شاحرات نۇرىشەۆكە «كورنەكتى ديپلومات» مەدالىن تابىستادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى ءتىلشىسى.
بەلگىلى ماراپات قازاقستاندىق ديپلوماتقا قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى دوستىق بايلانىستى نىعايتۋعا جانە ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا قوسقان ەرەكشە ۇلەسىن مويىنداۋ رەتىندە بەرىلدى.
دۇيسەنبىدە قىتاي سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز ورتالىعىندا العاشقى ماراپاتتاۋ ءراسىمى ءوتتى. شاحرات نۇرىشەۆ رەسمي بەيجىڭ تاراپىنان ەڭ جوعارى باعاعا يە بولعان سەگىز قازىرگى جانە بۇرىنعى ديپلوماتيالىق ميسسيا باسشىلارىنىڭ قاتارىندا بولدى.
قازاقستان وكىلىمەن قاتار، ماراپاتتار پاكىستان، ساۋد ارابياسى جانە كولۋمبيا ەلشىلەرىنە، سونداي-اق رەسەي، كامبودجا، چاد جانە ۋرۋگۆايدىڭ بۇرىنعى ديپلوماتيالىق ميسسيا باسشىلارىنا دا تابىستالدى.
بۇعان دەيىن بەيجىڭدە قازاقستانداعى كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار بويىنشا باسپا ءسوز ءماسليحاتى وتكەنى حابارلانعان بولاتىن.