ە ا ە و ەلدەرىنىڭ تاۋار اينالىمى 95 ميلليارد دوللارعا جەتتى - پۋتين
استانا. KAZINFORM – ە ا ە و اياسىندا ساۋدا كەدەرگىلەرىن جويۋ شارالارى جالعاسىپ جاتىر. بۇل تۋرالى بۇگىن استاناداعى جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ وتىرىسىندا رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ءوزارا قارىم-قاتىناس ە ا ە و ەلدەرىنە ناقتى پايدا اكەلىپ جاتىر.
- ە ا ە و- داعى بەس مۇشە مەملەكەتتىڭ نەگىزگى ماكروەكونوميكالىق كورسەتكىشتەرى تۇراقتى وڭ ءۇردىستى بايقاتتى. ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتا جالپى ونەركاسىپ ءوندىرىسى 1,6 پايىزعا، اۋىل شارۋاشىلىعىنداعى ءوندىرىسى 4,6 پايىزعا، قۇرىلىس 4,2 پايىزعا ءوستى. ەكونوميكانىڭ ءبىرقاتار سەكتورىندا دا ءوسىم بايقالدى. ە ا ە و- عا مۇشە مەملەكەتتەر اراسىنداعى تاۋار اعىنى بىلتىر 95 ميلليارد دوللارعا جەتتى. جوعارى تەحنولوگيالىق ءونىمدى جەتكىزۋدى كەڭەيتۋ جانە شيكىزات ونىمدەرى ۇلەسىنىڭ ءبىر مەزگىلدە قىسقارۋى ەسەبىنەن تاۋار اينالىمىنىڭ قۇرىلىمى جاقسارىپ كەلەدى، - دەدى ۆ. پۋتين.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، ە ا ە و اياسىندا ساۋدا كەدەرگىلەرىن جويۋ شارالارى جالعاسىپ جاتىر.
- ەلدەرىمىز اراسىنداعى بارلىق ەسەپ ايىرىسۋ ۇلتتىق ۆاليۋتالاردا جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى. وسىلايشا، ءوزارا ەكسپورتتىق-يمپورتتىق وپەراتسيالار سىرتقى اسەردەن جانە جاھاندىق نارىقتارداعى تەرىس ۇردىستەردەن سەنىمدى قورعالعان، - دەدى رەسەي پرەزيدەنتى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، استانادا جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ وتىرىسى باستالعانىن جازعان ەدىك.