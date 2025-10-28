ا ە س اتاۋىنا قاتىستى 28 مىڭنان استام ۇسىنىس ءتۇستى - الماسادام ساتقاليەۆ
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە سالىناتىن ءبىرىنشى اتوم ەلەكتر ستانساسىنىڭ اتاۋىنا قاتىستى 28 مىڭنان استام ۇسىنىس ءتۇستى. بۇل تۋرالى اتوم ەنەرگەتيكاسى جونىندەگى اگەنتتىك ءتوراعاسى الماسادام ساتقاليەۆ ءمالىم ەتتى.
- بايقاۋ اياقتالۋ ساتىسىندا تۇر. قازاقستان ازاماتتارىنان 28 مىڭنان استام ۇسىنىس الدىق. ۇلكەن قىزىعۋشىلىق بايقالدى. قازىر «ۇلتتىق اقپاراتتىق تەحنولوگيالار» ا ق-پەن بىرگە وتىنىمدەردىڭ قۇرىلىمىن ءتۇسىنۋ ءۇشىن جان-جاقتى تالداۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. ەڭ الدىمەن ورنالاسۋ ءوڭىرىن، جاسىن، گەندەرلىك ماسەلەلەرمەن بايلانىستى ساناتىن ءتۇسىنىپ العىمىز كەلەدى. سودان كەيىن بايقاۋ كوميسسياسىنىڭ قورىتىندى وتىرىسىن وتكىزۋ ارقىلى جيناقتاۋ جۇمىسى جۇرگىزىلىپ، بالقاش ستانساسىنىڭ تۇپكىلىكتى اتاۋى ايقىندالادى، - دەدى اگەنتتىك باسشىسى اقوردادا ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا وراي.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، ۇسىنىستاردىڭ ىشىندە تاريحي، گەوگرافيالىق اتاۋلار، تاريحي تۇلعالاردىڭ ەسىمدەرى، تەحنولوگيالىق شەشىمدەرمەن بايلانىستى وتە تانىمال اتاۋلار بار. وسى ورايدا ول كوميسسيا مۇشەلەرىنە بەلگىلى ءبىر دەڭگەيدە ىقپال ەتپەۋ ءۇشىن كەيبىر تانىمال اتاۋلاردى اتاۋدان باس تارتتى.
- بۇعان دەيىن كوميسسيا اتاۋعا تولىقتاي ساي كەلۋى ءتيىس ءبىرقاتار ولشەمشارتتى ايقىنداعان بولاتىن. كوپكە بىردەيلىگى نەگىزگى ولشەمشارتتاردىڭ ءبىرى. مۇنان بولەك، اتوم سالاسىنىڭ يميدجىنە سايكەستىگىنە بايلانىستى ماسەلەلەر دە بار. ول قازاقستان حالقى ءۇشىن مادەني-تاريحي قۇندىلىقتاردى دا پاش ەتۋى ءتيىس. ولاردىڭ اۋەزدى، قىسقا، قازاق، ورىس جانە اعىلشىن تىلدەرىندە ازاماتتارعا بارىنشا تۇسىنىكتى بولۋى ايرىقشا ماڭىزدى. مۇنىڭ ءبارى شەشىم قابىلداۋ بارىسىندا نازارعا الىنادى، - دەدى الماسادام ساتقاليەۆ.
ا ە س اتاۋىنا قاتىستى ۇسىنىستاردى قابىلداۋ 2025 -جىلعى 10-قازان ساعات 23:59-دا اياقتالدى. باستامانىڭ باستى ماقساتى - بولاشاق ستانسيانىڭ تاريحي، مادەني جانە ۇلتتىق ماڭىزىن بەينەلەيتىن اتاۋدى تاڭداۋ.
