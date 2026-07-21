ا ق ش زاڭسىز ميگرانتتاردى دەپورتاتسيالاۋ ءۇشىن مەملەكەتتىك اۋە كومپانياسىن قۇرماق
استانا. KAZINFORM – ا ق ش-تىڭ ىشكى قاۋىپسىزدىك مينيسترلىگى زاڭسىز ميگرانتتاردى دەپورتاتسيالاۋ، شەتەل ازاماتتارىنىڭ ءوز ەركىمەن ەلىنە ورالۋىن ۇيىمداستىرۋ، مەديتسينالىق ەۆاكۋاتسيا جانە توتەنشە جاعدايلار كەزىندە ارنايى رەيستەردى ورىنداۋ ءۇشىن مەملەكەتتىك اۋە توبىن قۇرۋدى جوسپارلاپ وتىر.
Bloomberg مالىمەتىنشە، ۆەدومستۆو قازىر اۋە پاركىن باسقاراتىن، ەكيپاجدارمەن، تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋمەن، مەديتسينالىق پەرسونالمەن قامتاماسىز ەتەتىن ءارى تاۋلىك بويى ۇزدىكسىز جۇمىسىن ۇيىمداستىراتىن مەردىگەر ىزدەپ جاتىر.
تالاپقا سايكەس، جاڭا اۋە توبىنىڭ قۇرامىندا جەتى Boeing 737-700 نەمەسە سوعان ۇقساس ۇشاق، سونداي-اق ەكى الىس قاشىقتىققا ۇشاتىن Gulfstream G650ER/C-37B بيزنەس-دجەتى بولۋعا ءتيىس.
قازىرگى ۋاقىتتا ا ق ش-تىڭ يمميگراتسيا جانە كەدەندىك باقىلاۋ قىزمەتى (ICE) نەگىزىنەن جەكەمەنشىك اۋە كومپانيالارىنىڭ چارتەرلىك رەيستەرىن پايدالانادى. ال جاڭا قۇرىلىم ىشكى جانە حالىقارالىق رەيستەردى ءۇشىنشى تاراپ تاسىمالداۋشىلارىنا جۇگىنبەي-اق ورىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ىشكى قاۋىپسىزدىك مينيسترلىگى بۇعان دەيىن جەكە اۋە پاركىنىڭ قۇرىلۋى دەپورتاتسيالاۋ ءراسىمىن جەدەلدەتىپ، فەدەرالدىق بيۋدجەتكە جىل سايىن 279 ميلليون دوللارعا دەيىن ۇنەمدەۋگە مۇمكىندىك بەرەتىنىن مالىمدەگەن.
دەرەككوزدىڭ مالىمەتىنشە، ا ق ش بيلىگى جاڭا اۋە توبىنىڭ ورنالاسۋىنا قاتىستى بىرنەشە نۇسقانى قاراستىرىپ جاتىر. ولاردىڭ قاتارىندا ءبىر نەگىزگى بازا قۇرۋ نەمەسە ءىرى كوممەرتسيالىق اۋە كومپانيالارى ۇلگىسىمەن بىرنەشە اۋەجايدان تۇراتىن جەلى قالىپتاستىرۋ بار.