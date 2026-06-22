ا ق ش پەن يزرايل انتيرەيتينگتە: الەم حالىقتارى قاي ەلدەردى ۇناتپايدى؟
استانا. KAZINFORM – الەمدەگى ءار ەل تۋرالى قالىپتاسقان كوزقاراس ءارتۇرلى. كەي مەملەكەت تۇراقتىلىعىمەن، قاۋىپسىزدىگىمەن جانە ءومىر سۇرۋگە قولايلى جاعدايىمەن تانىلسا، ەندى ءبىرى ءتۇرلى ساياسي وقيعالار مەن حالىقارالىق داۋلاردىڭ اسەرىنەن جيى سىننىڭ استىندا قالادى.
مۇنداي پىكىر ەلدىڭ تۋريستىك تارتىمدىلىعىنا دا، شەتەلدىك ينۆەستيتسيا كولەمىنە دە ىقپال ەتەدى. وسىعان بايلانىستى 2026-جىلعى Democracy Perception Index زەرتتەۋى الەم تۇرعىندارىنىڭ ءتۇرلى مەملەكەتتەرگە قاتىستى كوزقاراسىن سارالاپ كورگەن.
ساۋالناماعا 85 ەلدەن 46 مىڭنان استام ادام قاتىسىپ، ناتيجەسىندە 65 مەملەكەتتىڭ الەمدەگى يميدجى باعالاندى.
شۆەيتساريا مەن كانادا كوش باستادى
رەيتينگتە شۆەيتساريا مەن كانادا ءبىرىنشى ورىنعا شىقتى. ەكى ەلدىڭ دە كورسەتكىشى 36+ بولدى. ساراپشىلار مۇنى اتالعان مەملەكەتتەردىڭ تۇراقتىلىعىمەن، ءومىر ءسۇرۋ دەڭگەيىنىڭ جوعارىلىعىمەن جانە حالىقارالىق ارەناداعى جاعىمدى يميدجىمەن بايلانىستىرادى.
ۇزدىك ۇشتىككە جاپونيا (34+) مەن شۆەتسيا (33+) ەندى. ال يتاليا (32+)، اۆستراليا (30+) جانە جاڭا زەلانديا (30+) دا جوعارى ناتيجە كورسەتتى.
زەرتتەۋ ناتيجەسى كورسەتكەندەي، الەم جۇرتشىلىعى قاۋىپسىزدىك، تۇراقتىلىق جانە ءومىر ءسۇرۋ ساپاسى جوعارى ەلدەرگە كوبىرەك سەنىم بىلدىرەدى.
ەۋروپا ەلدەرى الدىڭعى قاتاردا
ەڭ جوعارى باعالانعان 15 ەلدىڭ باسىم بولىگى ەۋروپادا ورنالاسقان. جالپى العاندا ەۋروپالىق وداققا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ ورتاشا كورسەتكىشى 26+ بولعان. الايدا فرانسيا مەن ۇلى بريتانيانىڭ ناتيجەسى سالىستىرمالى تۇردە تومەن بولدى. ەكى ەل دە 11+ كورسەتكىش جيناعان.
ازياداعى دامىعان مەملەكەتتەر دە جاقسى ناتيجە كورسەتتى. ماسەلەن، سينگاپۋر مەن وڭتۇستىك كورەيانىڭ ءارقايسىسى 21+ ۇپايعا يە بولدى.
ا ق ش كۇتپەگەن ناتيجە كورسەتتى
الەمدەگى ەڭ ىقپالدى مەملەكەتتەردىڭ ءبىرى سانالاتىن ا ق ش بۇل رەيتينگتە كوشباسشىلار قاتارىنان كورىنبەدى. كەرىسىنشە، ونىڭ كورسەتكىشى 16- بولىپ، حالىقارالىق دەڭگەيدە ەڭ تومەن باعالانعان بەس ەلدىڭ قاتارىنا ەندى.
ساراپشىلار مۇنى سوڭعى جىلدارداعى سىرتقى ساياساتپەن، حالىقارالىق قاقتىعىستارمەن جانە الەمدىك قوعامدىق پىكىردىڭ وزگەرۋىمەن بايلانىستىرادى.
بۇرىن كوپتەگەن ەل ءۇشىن مۇمكىندىك پەن دەموكراتيانىڭ سيمۆولى سانالعان ا ق ش بۇگىندە الەم تۇرعىندارىنىڭ باعالاۋىندا گەرمانيا، جاپونيا نەمەسە ۇلى بريتانيا سەكىلدى سەرىكتەستەرىنەن الدەقايدا تومەن كورسەتكىشكە يە.
زەرتتەۋدە ا ق ش كورسەتكىشى يران (17-) مەن يراكتىڭ (13-) دەڭگەيىنە جاقىن بولعانى دا نازار اۋدارتادى.
رەيتينگتىڭ سوڭىندا يزرايل تۇر
زەرتتەۋ ناتيجەسى بويىنشا ەڭ تومەن كورسەتكىش يزرايلدە تىركەلدى. ەلدىڭ رەيتينگى 24-بولدى.
ساراپشىلار سوڭعى جىلدارى ايماقتاعى شيەلەنىستەردىڭ كۇشەيۋى حالىقارالىق قوعامدىق پىكىرگە ايتارلىقتاي اسەر ەتكەنىن ايتادى. اسىرەسە گازا سەكتورىنداعى قاقتىعىستار، ليۆان جانە سيريامەن اراداعى اسكەري ارەكەتتەر، سونداي-اق يرانمەن قارىم-قاتىناستىڭ ۋشىعۋى يزرايلگە دەگەن كوزقاراستىڭ وزگەرۋىنە سەبەپ بولعان.
ناتيجەسىندە يزرايل زەرتتەۋگە قاتىسقان بارلىق ەلدىڭ ىشىندە ەڭ تومەن باعا الدى. ءتىپتى ونىڭ كورسەتكىشى اۋعانستان مەن سولتۇستىك كورەيادان دا تومەن بولدى. بۇل ەكى ەلدىڭ رەيتينگى -19 دەڭگەيىندە تىركەلگەن.
ەلدىڭ يميدجى نەگە ماڭىزدى؟
قازىرگى تاڭدا مەملەكەتتىڭ حالىقارالىق ارەناداعى بەينەسى ونىڭ ەكونوميكاسى نەمەسە اسكەري الەۋەتى سياقتى ماڭىزدى فاكتورلاردىڭ بىرىنە اينالدى. سەبەبى شەتەلدىكتەردىڭ بەلگىلى ءبىر ەلگە دەگەن كوزقاراسى تۋريستىك تارتىمدىلىققا، ينۆەستيتسيالىق احۋالعا جانە حالىقارالىق سەرىكتەستىككە تىكەلەي اسەر ەتەدى.
سوندىقتان كوپتەگەن مەملەكەتتەر وزدەرىنىڭ وڭ يميدجىن قالىپتاستىرۋعا ەرەكشە كوڭىل بولەدى. ال مۇنداي رەيتينگتەر الەم تۇرعىندارىنىڭ قاي ەلدەرگە سەنىم ارتاتىنىن جانە قانداي مەملەكەتتەردىڭ بەدەلى السىرەپ جاتقانىن كورسەتەتىن ماڭىزدى كورسەتكىش سانالادى.
El.kz