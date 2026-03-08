ا ق ش يزرايلگە 12 مىڭ اۋە بومباسىن ساتۋدى ماقۇلدادى
استانا. KAZINFORM- ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى جۇما كۇنى يزرايلگە وق-دارىلەر مەن ونىمەن بايلانىستى جابدىقتاردى، سونىڭ ىشىندە 12 مىڭ اۋە بومباسىن ساتۋ تۋرالى كەلىسىمدى ماقۇلداعانىن حابارلادى، دەپ جازادى شينحۋا.
- كەلىسىم شامامەن 151,8 ميلليون دوللاردى قۇرايدى، - دەلىنگەن دەپارتامەنت مالىمدەمەسىندە.
يزرايل 12 000 BLU-110A/B جالپى ماقساتتاعى 1000 فۋنتتىق اۋە بومباسىن ساتىپ الۋدى سۇراعان.
- ۇسىنىلعان كەلىسىم يزرايلدىڭ قازىرگى جانە بولاشاق قاۋىپتەرگە قارسى تۇرۋ قابىلەتىن ارتتىرادى، ەلدىڭ قورعانىسىن نىعايتادى جانە ايماقتىق قاۋىپتەرگە توسقاۋىل بولادى، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.
ايتا كەتەيىك، 28-اقپاندا ا ق ش پەن يزرايل يرانعا جاپپاي شابۋىل جاساپ، جوعارعى كوسەم ءالي حامەنەيدى، بىرنەشە جوعارى لاۋازىمدى اسكەري قولباسشىلاردى جانە جۇزدەگەن بەيبىت تۇرعىنداردى ءولتىردى. يران ايماقتاعى يزرايل مەن ا ق ش نىساندارىنا بىرنەشە زىمىران جانە درون شابۋىلدارىمەن جاۋاپ بەردى.
وسىعان دەيىن يزرايلدىڭ تەگەرانعا تاعى دا سوققى بەرگەنى تۋرالى جازدىق.