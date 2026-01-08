ا ق ش ۆيزاسىنا ءوتىنىش بەرەتىن تاعى 25 ەلدىڭ ازاماتتارىنا كەپىلدىك جارنا ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ اكىمشىلىگى ا ق ش ۆيزاسىنا ءوتىنىش بەرگەن كەزدە ازاماتتارىنان 5 مىڭنان 15 مىڭ دوللارعا دەيىن كەپىلدىك جارنا تولەۋدى تالاپ ەتەتىن ەلدەر تىزىمىنە تاعى 25 مەملەكەتتى قوستى، دەپ حابارلايدى انادولى.
ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتىنىڭ رەسمي سايتىندا جاريالانعان اقپاراتقا سايكەس، ۆيزالىق ءوتىنىش بەرۋ كەزىندە كەپىلدىك جارنا ەنگىزۋ تالابى 21-قاڭتاردان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
جاڭا تالاپقا ىلىنگەن ەلدەر قاتارىنا الجير، انگولا، انتيگۋا جانە باربۋدا، بانگلادەش، بەنين، بۋرۋندي، كابو- ۆەردە، كوت-د’يۆۋار، كۋبا، دجيبۋتي، دومينيكا، فيدجي، گابون، قىرعىزستان، نەپال، نيگەريا، سەنەگال، تاجىكستان، توگو، تونگا، تۋۆالۋ، ۋگاندا، ۆانۋاتۋ، ۆەنەسۋەلا جانە زيمبابۆە كىردى.
اتالعان ەلدەردەن ءوتىنىش بەرۋشىلەردەن 5 مىڭنان 15 مىڭ دوللارعا دەيىن كەپىلدىك جارنا تالاپ ەتىلەدى. جارنا مولشەرى ۆيزالىق سۇحباتتىڭ ناتيجەسىنە قاراي انىقتالادى.
ۆەدومستۆو كەپىلدىك جارنانى تولەۋ ۆيزانىڭ بەرىلۋىنە كەپىل بولمايتىنىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق ۋاكىلەتتى قىزمەتكەردىڭ ماقۇلداۋىنسىز جاسالعان تولەمدەر قايتارىلمايدى.
وسى شەشىمدى ەسكەرە وتىرىپ، كەپىلدىك جارنا تالاپ ەتىلەتىن ەلدەردىڭ جالپى سانى 38-گە جەتتى.
ولاردىڭ باسىم بولىگى افريكادا ورنالاسقان، ال ءبىر بولىگى لاتىن امەريكاسى مەن ازيا ايماقتارىنا تيەسىلى.
سونىمەن قاتار اقش بيلىگى بۇعان دەيىن 2025 -جىلدىڭ جەلتوقسانىنان باستاپ ۆيزاسىز كىرۋ باعدارلاماسىنا قاتىساتىن 42 ەلدىڭ تۋريستەرىنە قاتىستى الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى دەرەكتەردى سوڭعى بەس جىل كولەمىندە تالداۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن حابارلاعان بولاتىن. بۇل ەلدەر قاتارىنا ۇلى بريتانيا، فرانسيا، گەرمانيا جانە وڭتۇستىك كورەيا دا كىرەدى.
ايتا كەتەلىك ترامپ اكىمشىلىگى 85000 ۆيزانىڭ كۇشىن جويعان ەدى.