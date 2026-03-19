ا ق ش ۆيزاسىنا 15000 دوللار كەپىل تولەيتىن ەلدەر ءتىزىمى 50 گە دەيىن كوبەيدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى 2-ساۋىردەن باستاپ ۆيزالىق كەپىل باعدارلاماسىنىڭ كەڭەيتىلگەن نۇسقاسى كۇشىنە ەنەتىنىن حابارلادى. بۇعان دەيىن قامتىلعان 38 ەلگە تاعى 12 مەملەكەت قوسىلدى، دەپ حابارلايدى ا ق ش-تىڭ مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى.
جاڭا ەرەجەگە سايكەس، اتالعان 50 ەلدىڭ ازاماتتارى تۋريستىك جانە ىسكەرلىك B1/B2 ۆيزالارىنا ءوتىنىش بەرگەن كەزدە 15000 دوللارعا دەيىن كەپىل جارناسىن تولەۋى ءتيىس.
باعدارلاماعا جاڭادان ەنگىزىلگەن 12 ەل: گرۋزيا، موڭعوليا، ماۆريكي، كامبودجا، ەفيوپيا، گرەنادا، لەسوتو، موزامبيك، نيكاراگۋا، پاپۋا - جاڭا گۆينەيا، سەيشەل ارالدارى جانە تۋنيس. بۇعان دەيىن باعدارلاما نەگىزىنەن افريكا ەلدەرىن قامتىعان 38 مەملەكەتتى قامتىعان، ولاردىڭ قاتارىندا الجير، بانگلادەش، بوسۆانا، كۋبا، نيگەريا، زامبيا جانە باسقا ەلدەر بار.
كەپىل جارناسى ءوتىنىش بەرۋشىگە ۆيزا بەرىلمەگەن جاعدايدا نەمەسە ول ا ق ش-تا بولۋ تالاپتارىن تولىق ساقتاعان كەزدە قايتارىلادى. مەملەكەتتىك دەپارتامەنتتىڭ مالىمەتىنشە، بۇل شارا ۆيزانىڭ مەرزىمى اياقتالعاننان كەيىن ەلدە زاڭسىز قالىپ قوياتىن شەتەلدىكتەر سانىن ازايتۋعا باعىتتالعان.
دونالد ترامپ اكىمشىلىگى قاتاڭ يمميگراتسيالىق ساياسات جۇرگىزىپ كەلەدى. ونىڭ اياسىندا دەپورتاتسيالار، ۆيزالار مەن گرين-كارتالاردى جويۋ، سونداي-اق يمميگرانتتاردىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەرىن تەكسەرۋ شارالارى جۇزەگە اسىرىلىپ وتىر.
قۇقىق قورعاۋشىلار بۇل باعدارلامانى ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارىن شەكتەيدى دەپ سىنعا السا، بيلىك وكىلدەرى ونى ىشكى قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋدىڭ ءتيىمدى قۇرالى دەپ سانايدى.
وتكەن جىلدىڭ ماۋسىم ايىندا ا ق ش ۇلتتىق قاۋىپسىزدىككە بايلانىستى 19 ەلدىڭ ازاماتتارىنا ەلگە كىرۋگە تىيىم ەنگىزگەن.
ەلدەردىڭ تولىق ءتىزىمىن مىنا جەردەن كورە الاسىز.
بۇعان دەيىن ا ق ش ورتالىق ازيانىڭ ءۇش ەلىنىڭ ازاماتتارىن دا ۆيزالىق كەپىل باعدارلاماسىنا ەنگىزگەنى حابارلانعان ەدى. سونىمەن قاتار ا ق ش H-1B بەيمميگراتسيالىق جۇمىس ۆيزاسىن الۋ ءۇشىن 100 مىڭ دوللار كولەمىندە الىم، ال «ترامپتىڭ التىن كارتاسى» ارقىلى تۇراقتى تۇرۋعا رۇقسات الۋ ءۇشىن 1 ميلليون دوللار تالاپ ەنگىزگەن.