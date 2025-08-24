13:05, 24 - تامىز 2025 | GMT +5
ا ق ش ۆيزاسى بار شەتەل ازاماتتارىن تەكسەرۋدى باستادى
اق ءۇي اكىمشىلىگى ۆيزاسى بار 55 ميلليون شەتەل ازاماتىنىڭ قۇجاتىن تەكسەرۋگە كىرىستى. بۇل تۋرالى ەلدىڭ مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى مالىمدەدى.
ەگەر ازاماتتاردىڭ قۇجاتىنان شيكىلىك تابىلسا، بىردەن ەلدەن شىعارىلادى. اتاپ ايتقاندا، قۇجاتتىڭ جارامدىلىق مەرزىمى وتسە، ەلدەگى قالىپتاسقان زاڭ مەن مەن قوعامدىق تارتىپكە باعىنباۋ جانە لاڭكەستىك وقيعالارعا قاتىسى بارى انىقتالسا، ۆيزانىڭ كۇشى جويىلادى. تاياۋدا 6 مىڭ ستۋدەنت ا ق ش- تا ءبىلىم الۋ مۇمكىندىگىنەن ايىرىلعان ەدى. جالپى رەسمي دەرەككە سۇيەنسەك، بىلتىر ەلدە 12 ميلليون 800 مىڭ گرين كارتا يەسى مەن 3 ميلليون 600 مىڭ ۋاقىتشا ۆيزا تىركەلگەن.
https://24.kz