    10:50, 25 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ا ق ش ۆيتسە-پرەزيدەنتى اقپان ايىندا ارمەنيا مەن ازەربايجانعا رەسمي ساپارمەن بارادى

    استانا. KAZINFORM – ا ق ش ۆيتسە-پرەزيدەنتى دج. د. ۆەنس اقپان ايىندا ارمەنيا مەن ازەربايجانعا رەسمي ساپارمەن بارۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل تۋرالى ا ق ش- تىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى دونالد ترامپ TruthSocial الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى جازباسىندا مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.

    Фото: verelq.am

    ترامپ ءوز حابارلاماسىندا ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ پەن ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيانعا وتكەن تامىزدا قول قويىلعان بەيبىتشىلىك كەلىسىمىن ورىنداعانى ءۇشىن العىسىن جەتكىزگەن. ول بۇل كەلىسىمدى سۇراپىل سوعىستى توقتاتقان ماڭىزدى قادام دەپ اتاپ ءوتتى.

    - ءبىز ازەربايجانمەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى نىعايتاتىن بولامىز، ارمەنيامەن بەيبىت يادرولىق ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم جاساسامىز. امەريكالىق جارتىلاي وتكىزگىش وندىرۋشىلەردىڭ مۇددەسى ءۇشىن كەلىسسوزدەر جۇرگىزەمىز. سونداي-اق ءازىربايجانعا امەريكالىق قورعانىس ونىمدەرىن، ونىڭ ىشىندە بروندى تەحنيكا، قايىقتار جانە باسقا دا جابدىقتار جەتكىزۋ ماسەلەلەرى دە قاراستىرىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن كەلىسسوزدەر وتكىزۋ ءۇشىن ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆ ۋيتكوفف ماسكەۋگە كەلگەنىن حابارلاعانبىز.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
