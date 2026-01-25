ا ق ش ۆيتسە-پرەزيدەنتى اقپان ايىندا ارمەنيا مەن ازەربايجانعا رەسمي ساپارمەن بارادى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش ۆيتسە-پرەزيدەنتى دج. د. ۆەنس اقپان ايىندا ارمەنيا مەن ازەربايجانعا رەسمي ساپارمەن بارۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل تۋرالى ا ق ش- تىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى دونالد ترامپ TruthSocial الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى جازباسىندا مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
ترامپ ءوز حابارلاماسىندا ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ پەن ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيانعا وتكەن تامىزدا قول قويىلعان بەيبىتشىلىك كەلىسىمىن ورىنداعانى ءۇشىن العىسىن جەتكىزگەن. ول بۇل كەلىسىمدى سۇراپىل سوعىستى توقتاتقان ماڭىزدى قادام دەپ اتاپ ءوتتى.
- ءبىز ازەربايجانمەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى نىعايتاتىن بولامىز، ارمەنيامەن بەيبىت يادرولىق ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىم جاساسامىز. امەريكالىق جارتىلاي وتكىزگىش وندىرۋشىلەردىڭ مۇددەسى ءۇشىن كەلىسسوزدەر جۇرگىزەمىز. سونداي-اق ءازىربايجانعا امەريكالىق قورعانىس ونىمدەرىن، ونىڭ ىشىندە بروندى تەحنيكا، قايىقتار جانە باسقا دا جابدىقتار جەتكىزۋ ماسەلەلەرى دە قاراستىرىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن كەلىسسوزدەر وتكىزۋ ءۇشىن ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆ ۋيتكوفف ماسكەۋگە كەلگەنىن حابارلاعانبىز.