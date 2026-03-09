ا ق ش يراننىڭ ۋرانىن باسىپ الۋ ءۇشىن ارنايى وپەراتسيا جۇرگىزۋدى قاراستىرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM — ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قارۋ جاساۋعا جارامدى يران ۋرانىن باسىپ الۋ ءۇشىن ارنايى ماقساتتاعى كۇشتەردى ورنالاستىرۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرىپ جاتىر. سەبەبى رەسمي تۇلعالار ۋران قورى باسقا جەرگە كوشىرىلىپ اكەتكەن بولۋى مۇمكىن دەگەن الاڭداۋشىلىق بىلدىرگەن. بۇل تۋرالى Bloomberg جازدى.
بولجام بويىنشا، يراندا قارۋ جاساۋ دەڭگەيىنە وتە جاقىن دارەجەدە بايىتىلعان شامامەن 441 كيلوگرامم ۋران بار. بۇل مولشەر شامامەن 11 يادرولىق بومبا جاساۋعا جەتكىلىكتى. سونىمەن قاتار ەلدە بايىتىلۋ دەڭگەيى تومەن 8000 كيلوگرامنان استام ۋران بار، ونى قوسىمشا وڭدەۋ ارقىلى ودان ءارى بايىتۋعا بولادى.
شەنەۋنىكتەردىڭ ايتۋىنشا، بەلگىسىزدىك ارتا تۇسكەن، ويتكەنى بۇۇ ينسپەكتورلارى شامامەن توعىز اي بويى بۇل ماتەريالدىڭ ناقتى قاي جەردە ورنالاسقانىن تەكسەرمەگەن.
ا ق ش پەن يزرايلدىڭ رەسمي وكىلدەرى جوعارى دەڭگەيدە بايىتىلعان زاتتى بەلسەندى تۇردە ىزدەستىرە باستادى جانە ونىڭ ورنالاسقان جەرى انىقتالعان جاعدايدا ارەكەت ەتۋ جوسپارلارىن ازىرلەگەن. بۇل جوسپاردىڭ ىشىندە قاجەت بولعان جاعدايدا، ارنايى ماقساتتاعى كۇشتەردى ورنالاستىرۋ ماسەلەسى دە بار.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن يران ەشبىر مەملەكەت وزدەرىن ۋران بايىتۋ قۇقىعىنان ايىرا المايتىنىن مالىمدەدى.