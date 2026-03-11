ا ق ش يرانمەن قاقتىعىستىڭ العاشقى كۇندەرىندە 5,6 ميلليارد دوللار جۇمسادى
استانا. KAZINFORM - پەنتاگوننىڭ مالىمەتىنشە، وپەراتسيانىڭ العاشقى ەكى كۇنىندە ا ق ش-تىڭ يرانعا جاساعان اسكەري سوققىلارى امەريكالىق سالىق تولەۋشىلەرگە 5,6 ميلليارد دوللار شىعىن اكەلگەن، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى ءتىلشىسى The Washington Post باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ.
يرانداعى 5000 نان استام نىساناعا سوققى بەرگەن 2000-نان استام دالدىكپەن باسقارىلاتىن وق- دارىلەر، سونىڭ ىشىندە قاناتتى زىمىراندار مەن باسقارىلاتىن بومبالار قولدانىلعانى حابارلانعان.
ا ق ش كونگرەسى باياۋ شىعارىلاتىن جانە قورى شەكتەۋلى اۋە شابۋىلىنا قارسى زىمىراندار مەن ءدال باسقارىلاتىن وق-دارىلەر سياقتى ستراتەگيالىق ماڭىزدى وق-دارىلەردىڭ تەز تاۋسىلۋىنا الاڭداۋشىلىق ءبىلدىرىپ وتىر. كەيبىر زاڭ شىعارۋشىلار مۇنداي شىعىندار باسقا ىقتيمال قاقتىعىستار ءۇشىن قاجەتتى قارۋدىڭ تاپشىلىعىنا اكەلۋى مۇمكىن دەپ سانايدى.
جەتىسپەۋشىلىكتىڭ ورنىن تولتىرۋ ءۇشىن ا ق ش اسكەرى قىمبات زىمىراندار ورنىنا ارزانىراق لازەرمەن باسقارىلاتىن بومبالارعا كوشتى، ءبىراق بۇل ۇزاق مەرزىمدى ماسەلەلەردى شەشپەيدى.
ال، ترامپ اكىمشىلىگى يرانعا قارسى وپەراتسيانى جالعاستىرۋ ءۇشىن كونگرەسستەن ونداعان ميلليارد دوللار سۇراۋعا دايىندالىپ جاتىر. دەگەنمەن، دەموكراتتار سوعىستىڭ ماقساتتارىن ناقتىراق ءتۇسىندىرۋدى جانە ونىڭ جالپى قۇنىن باعالاۋدى تالاپ ەتەدى.
ا ق ش-تىڭ ارەكەتتەرىنە جاۋاپ رەتىندە يران ا ق ش-تىڭ ايماقتاعى بازالارىنا ۇشقىشسىز ۇشاقتار مەن زىمىرانداردى قولدانۋ ارقىلى بەلسەندى تۇردە جاۋاپ سوققى بەرۋدە، بۇل قاقتىعىستىڭ العاشقى كۇندەرىندە ا ق ش-تىڭ 7 اسكەري قىزمەتكەرىنىڭ ولىمىنە اكەلدى.
جاعداي ۋشىعىپ بارا جاتقاندا، ا ق ش باسقا ايماقتاردان جوعارى تەحنولوگيالىق قارۋ-جاراقتاردى، سونىڭ ىشىندە پاتريوت پەن تەرمينالدى بيىكتىك ايماعى قورعانىسىن (THAAD) اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس جۇيەلەرىن قايتا ورنالاستىرۋعا ءماجبۇر، بۇل الەمنىڭ باسقا بولىكتەرىندە، سونىڭ ىشىندە ءۇندى- تىنىق مۇحيتى ايماعىندا قورعانىس دايىندىعىنىڭ السىرەۋى تۋرالى الاڭداۋشىلىق تۋدىرادى.
اسكەري ساراپشىلار وق-دارىلەرگە جۇمسالاتىن شىعىنداردىڭ اعىمداعى قارقىنى جالعاسا بەرەتىن بولسا، دالدىكپەن باسقارىلاتىن قارۋ-جاراق قورىن قالپىنا كەلتىرۋ جىلدارعا سوزىلۋى مۇمكىن، بۇل ا ق ش-تىڭ باسقا ىقتيمال قاۋىپتەرگە دايىندىعىنا اسەر ەتەدى دەپ ەسكەرتەدى.
قورعانىس ساراپشىلارى يرانمەن قاقتىعىس ۇزاققا سوزىلۋى مۇمكىن دەپ ەسەپتەيدى، بۇل ءوز كەزەگىندە وق-ءدارى مەن قارۋ-جاراققا بۇدان دا كوپ شىعىنداردى قاجەت ەتەدى. ەگەر قازىرگى اسكەري ستراتەگيا جالعاسا بەرسە، ا ق ش كونگرەسى اسكەري وپەراتسيالارعا قوسىمشا قارجىلاندىرۋدى ماقۇلداۋعا ءماجبۇر بولۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن ا ق ش پەن يزرايل تەگەرانعا شابۋىل باستاعالى 460 ادام قازا تاپقانىن جازعان ەدىك.