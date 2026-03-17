ا ق ش يرانمەن اراداعى سوعىسقا قانشا ميلليارد دوللار جۇمسادى
استانا. KAZINFORM - «پەنتاگونعا يرانمەن اراداعى سوعىسقا قوسىمشا قارجىنىڭ قاجەتى جوق». ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ەكونوميكا بويىنشا باس كەڭەسشىسى كيەۆين حاسسەت امەريكالىق CBS ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا وسىلاي دەدى.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، قۇراما شتاتتاردىڭ قازىرگى اسكەري بيۋجەتى سوعىستى اياقتاۋعا جەتكىلىكتى. امەريكا يسلام رەسپۋبليكاسىنا قارسى ۇرىس قيمىلدارىنا قازىردىڭ وزىندە 12 ميلليارد دوللار جۇمساعان. سونداي-اق اق ءۇي قوجايىنىنىڭ كەڭەسشىسى اسكەري وپەراتسيا بەلگىلەنگەن مەرزىمنەن بۇرىن اياقتالۋى مۇمكىن دەپ سانايدى.
مۇنى ا ق ش- تىڭ ەنەرگەتيكا ءمينيسترى دە راستايدى.
كريس رايت، ا ق ش ەنەرگەتيكا ءمينيسترى:
- يرانداعى اسكەري وپەراتسيا بىرنەشە اپتادا، ءتىپتى ودان دا ەرتە ءبىتۋى مۇمكىن. قاقتىعىس اياقتالعان سوڭ، الەمدىك نارىقتا ەنەرگەتيكالىق شيكىزات تاسىمالى قايتا قالپىنا كەلەدى. ياعني باعا تومەندەيدى. ءبىز بۇل جاعداي قيىندىق تۋعىزاتىنىن بىلدىك. ءبىراق بۇل سوعىستان كەيىن مۇناي ساۋداسىنىڭ جاڭا ءتارتىبى ورناۋى مۇمكىن.