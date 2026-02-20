ا ق ش يرانعا سوققى جاساۋى مۇمكىن
استانا.قازاقپارات - ا ق ش جاقىن كۇندەرى يرانعا سوققى جاساۋى مۇمكىن. امەريكالىق CNN مەن CBS تەلەارنالارى وسىلاي دەپ حابارلادى.
مالىمەتكە سايكەس، پەنتاگون ايماقتاعى كۇشتەرىن قايتا ورنالاستىرىپ، اسكەري وپەراتسياعا دايىندىق شارالارىن كۇشەيتكەن. الايدا اق ءۇيدىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى كەرولاين ليەۆيتتىڭ ايتۋىنشا دونالد ترامپ تۇپكىلىكتى شەشىم قابىلداعان جوق. ۆاشينگتون يرانمەن كەلىسىمگە كەلۋ جاعدايدى ۋشىقتىرماۋدىڭ «اقىلعا قونىمدى جولى» دەيدى .
كەرولاين ليەۆيتت، اق ءۇيدىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى:
- يرانمەن كەلىسسوزدەر ءبىرشاما ىلگەرىلەدى. الايدا كەي سۇراقتارعا كەلەگەندە، ءالى دە كوزقاراسىمىز ءبىر- بىرىنەن الشاق ەكەنىن بايقايمىز. يران تاراپى الداعى بىرنەشە اپتادا بىزگە تولىق اقپارات بەرەدى دەپ ويلايمىز. وعان دەيىن پرەزيدەنت ترامپ جاعدايدىڭ قالاي ءوربيتىنىن باقىلايدى.
