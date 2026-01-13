ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:25, 13 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ا ق ش- يران ماسەلەسى: قازاقستاننىڭ ساۋدا ساياساتى قالاي وزگەرەدى؟

    استانا. KAZINFORM – ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى حالىقارالىق ساۋدا-ەكونوميكالىق كۇن ءتارتىبى مەن جاعدايدىڭ دامۋ ءۇردىسىن، ونىڭ ىشىندە ا ق ش- تىڭ يرانمەن ساۋدا بايلانىسى بار ەلدەرگە قاتىستى جاريالاعان مالىمدەمەلەرىن مۇقيات قاداعالاپ وتىرعانىن مالىمدەدى.

    онлайн сауда
    Фото: Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті

    قازىرگى ۋاقىتتا ىقتيمال شارالاردىڭ قولدانۋ پارامەترلەرى ءالى ناقتى بەلگىسىز، وسىعان بايلانىستى مينيسترلىك ءارتۇرلى دامۋ سەناريلەرىن باعالاۋدا. سونىمەن قاتار قازاقستان رەسپۋبليكاسى وزىنە العان حالىقارالىق ساۋدا-ەكونوميكالىق مىندەتتەمەلەرىن تۇراقتى تۇردە ورىنداپ كەلەدى جانە سىرتقى ەكونوميكالىق ساياساتتا سالماقتى ءارى پراگماتيكالىق ۇستانىمدى باسشىلىققا الادى، - دەپ حابارلادى مينيسترلىك.

    قوعام سىرتقى ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
