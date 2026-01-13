22:25, 13 - قاڭتار 2026 | GMT +5
ا ق ش- يران ماسەلەسى: قازاقستاننىڭ ساۋدا ساياساتى قالاي وزگەرەدى؟
استانا. KAZINFORM – ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى حالىقارالىق ساۋدا-ەكونوميكالىق كۇن ءتارتىبى مەن جاعدايدىڭ دامۋ ءۇردىسىن، ونىڭ ىشىندە ا ق ش- تىڭ يرانمەن ساۋدا بايلانىسى بار ەلدەرگە قاتىستى جاريالاعان مالىمدەمەلەرىن مۇقيات قاداعالاپ وتىرعانىن مالىمدەدى.
قازىرگى ۋاقىتتا ىقتيمال شارالاردىڭ قولدانۋ پارامەترلەرى ءالى ناقتى بەلگىسىز، وسىعان بايلانىستى مينيسترلىك ءارتۇرلى دامۋ سەناريلەرىن باعالاۋدا. سونىمەن قاتار قازاقستان رەسپۋبليكاسى وزىنە العان حالىقارالىق ساۋدا-ەكونوميكالىق مىندەتتەمەلەرىن تۇراقتى تۇردە ورىنداپ كەلەدى جانە سىرتقى ەكونوميكالىق ساياساتتا سالماقتى ءارى پراگماتيكالىق ۇستانىمدى باسشىلىققا الادى، - دەپ حابارلادى مينيسترلىك.