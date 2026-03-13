ا ق ش يراكتا تانكەر ۇشاعىن جوعالتقانىن حابارلادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش ورتالىق قولباسشىلىعى يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسيا كەزىندە KC-135 تانكەر ۇشاعى جوعالعانىن حابارلادى. بۇل تۋرالى ت ا س س اگەنتتىگى جازدى.
- ورتالىق قولباسشىلىق KC-135 تانكەر ۇشاعى جوعالعانى تۋرالى حاباردار. وقيعا «ەپيكالىق قاھار» وپەراتسياسى كەزىندە دوستىق اۋە كەڭىستىگىندە ورىن الدى، قازىر قۇتقارۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. وقيعاعا ەكى ۇشاق قاتىستى. بىرەۋى يراكتىڭ باتىسىندا قۇلاعان، ەكىنشىسى امان-ەسەن قوندى. وقيعانىڭ جاۋعا دا، دوستىق اتىسقا دا قاتىسى جوق، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، يران پارسى شىعاناعىنداعى ا ق ش مۇناي تانكەرىنە شابۋىل جاسادى. مۇناي كەمەسىنە قاتىستى وقيعا پارسى شىعاناعىنىڭ سولتۇستىگىندە يران، يزرايل جانە ا ق ش اراسىنداعى شيەلەنىس جالعاسىپ جاتقان كەزدە بولدى.
سونداي-اق يران پارسى شىعاناعىندا ەكى تانكەردى ۇستاپ الدى. تەگەراننىڭ نۇسقاسى بويىنشا بۇل كەمەلەر «ءبىر ميلليون ليتردەن استام كونتراباندالىق وتىن» تاسىمالداعان.