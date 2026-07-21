ا ق ش يرانعا ونىنشى كۇن قاتارىنان سوققى جاساپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ا ق ش قارۋلى كۇشتەرى يرانعا قارسى اۋقىمدى اسكەري وپەراتسياسىن ونىنشى كۇن قاتارىنان جالعاستىرىپ جاتىر. ا ق ش ورتالىق قولباسشىلىعى (CENTCOM) يرانعا قارسى جاڭا سوققىلار لەگى باستالعانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى DW.
CENTCOM تاراتقان اقپاراتقا سايكەس، شابۋىلدار 20-شىلدە كۇنى سولتۇستىك امەريكانىڭ شىعىس جاعالاۋى ۋاقىتىمەن ساعات 16:00-دە (ورتالىق ەۋروپا ۋاقىتىمەن 22:00) باستالعان. بۇل جولى ناقتى قانداي نىساندارعا سوققى جاسالعانى ايتىلمادى.
Today at 4 p.m. ET, U.S. forces began a new round of strikes against Iran at the Commander in Chief's direction. The strikes are designed to further degrade Iranian military capabilities used to attack commercial shipping in the Strait of Hormuz.— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 20, 2026
ا ق ش اسكەرى مالىمدەمەسىندە بۇل وپەراتسيالاردىڭ ماقساتى - يراننىڭ ورمۋز بۇعازىنداعى ازاماتتىق كەمە قاتىناسىنا شابۋىل جاساۋ ءۇشىن پايدالانىلاتىن اسكەري الەۋەتىن ودان ءارى السىرەتۋ ەكەنى كورسەتىلگەن.
ا ق ش ساربازدارىنىڭ قازاسىنا بەرىلگەن جاۋاپ - ترامپ
21-شىلدەگە قاراعان ءتۇنى جاسالعان جاڭا شابۋىلداردىڭ الدىندا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يرانعا امەريكالىق اسكەري قىزمەتكەرلەردىڭ جاڭا شىعىندارى ءۇشىن «بىرنەشە ەسە جاۋاپ بەرەتىنىن» ەسكەرتتى.
- يران ءاربىر امەريكالىق ساربازدى ولتىرگەن سايىن، وعان بىرنەشە ەسە اۋىر جاۋاپ قايتارىلادى، - دەپ جازدى اق ءۇي باسشىسى Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندە.
ول بۇل جونىندەگى تاپسىرما قورعانىس ءمينيسترى پيت حەگسەتكە جەتكىزىلگەنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىنان كەيىن ۆاشينگتونعا قايتىپ كەلە جاتقاندا ترامپ جاڭا شابۋىلداردى ا ق ش اسكەري قىزمەتكەرلەرىنىڭ قازاسىنا جاۋاپ دەپ اتاعان.
- بۇگىن تۇندە ءبىز ولارعا وتە اۋىر سوققى جاسادىق. مۇنى قازا تاپقان ساربازداردىڭ قۇرمەتىنە ارنادىق، - دەدى ا ق ش پرەزيدەنتى.
تاياۋ شىعىستاعى جاڭا شيەلەنىس باستالعالى بەرى CENTCOM ءۇش امەريكالىق اسكەري قىزمەتكەردىڭ قازا تاپقانىن حابارلادى. وسىلايشا، اقپان ايىنىڭ سوڭىندا يرانمەن سوعىس باستالعالى بەرى قازا تاپقان ا ق ش اسكەري قىزمەتكەرلەرىنىڭ سانى 17 گە جەتتى.
ورمۋز بۇعازىنداعى قوزعالىس باياۋلادى
يران يسلام رەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسى (ك س ي ر) 20-شىلدەگە قاراعان ءتۇنى ورمۋز بۇعازى ماڭىندا بۇعازعا زاڭسىز كىرۋگە نەمەسە ودان وڭتۇستىك باعىت ارقىلى شىعۋعا ارەكەتتەنگەن ەكى مۇناي تانكەرىن ۇستاعانىن مالىمدەدى.
يراننىڭ Tasnim مەملەكەتتىك اقپارات اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، تانكەرلەر جارىلعان.
ا ق ش پەن يران اراسىنداعى اسكەري تەكەتىرەستىڭ كۇشەيۋىنە بايلانىستى وتكەن دەمالىس كۇندەرى ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتەتىن كەمە قوزعالىسى تاعى دا ازايدى. لوندون قور بيرجاسىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس، 19-شىلدەدە بۇعازدان ءتورت كەمە، ال 18-شىلدەدە سەگىز كەمە وتكەن.